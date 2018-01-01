澳門12月賭收連升17月 2018年的賭股有運行嗎？

澳門博彩監察協調局公布，澳門去年12月博彩收入226.99億元(澳門元.下同)，按年增長14.55%，連續第17個月按年上升，但按月則下跌1.45%。2017年全年博彩收入2657.43億元，按年增19.06%。

2017年全年博彩收入有不俗成績，2018年的賭股有運行嗎？大家一家記得，港珠澳大橋主體工程在除夕夜全線亮燈，標誌著大橋主體工程供電照明系統已完成，亦意味著大橋主體工程完工，通車條件基本具備。接下來便是粵港澳間盡快落實通車政策，真正令港珠澳大橋成為三地間的便捷通道。

港珠澳大橋實現三地陸路交通快捷互通，一直以來社會各界均寄予厚望，尤其從根本上改變珠江西岸地區與香港間的客貨運輸以水路為主、陸路需繞行的狀況，從而有效降低物流成本，推動區域合作，更有利於粵港澳大灣區建設。港澳間亦可改變過去單靠水路連接，實現陸路互連互通，對港澳兩地未來進一步合作發展，有重要意義。

上述境況相信會利好賭股吧！較早時市場已指，賭股銀河娛樂(00027-HK)，原因是炒作港珠澳大橋及大灣區概念。統計了2017年數據，六隻賭股中，升幅介乎13%至115%，最差是澳博(00880-HK)及金沙(01928-HK)，升幅不足兩成。最好是新濠(00200-HK)及永利(01128-HK)，升幅超過一倍，銀娛升86%，美高梅(02282-HK)升43%。

美林較早時預測整個賭博行業的2018年企業價值倍數(EV/EBITDA)為14.5倍，高過歷史平均的12.5倍。

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