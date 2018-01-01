國家主席習近平發表二〇一八年新年賀詞

新年前夕，國家主席習近平通過中國國際廣播電台、中央人民廣播電台、中央電視台、中國國際電視台（中國環球電視網）和互聯網，發表了二○一八年新年賀詞。全文如下：

大家好！時光飛逝，轉眼我們將迎來2018年。在這裏，我向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞致以新年的祝福！我也祝願世界各國各地區的朋友們萬事如意！

天道酬勤，日新月異。2017年，我們召開了中國共產黨第十九次全國代表大會，開啟了全面建設社會主義現代化國家新征程。我國國內生產總值邁上80萬億元人民幣的台階，城鄉新增就業1300多萬人，社會養老保險已經覆蓋9億多人，基本醫療保險已經覆蓋13.5億人，又有1000多萬農村貧困人口實現脫貧。“安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏！”340萬貧困人口實現易地扶貧搬遷、有了溫暖的新家，各類棚戶區改造開工數提前完成600萬套目標任務。各項民生事業加快發展，生態環境逐步改善，人民群眾有了更多獲得感、幸福感、安全感。我們朝著實現全面建成小康社會目標又邁進了一大步。

科技創新、重大工程建設捷報頻傳。“慧眼”衛星遨遊太空，C919大型客機飛上藍天，量子計算機研制成功，海水稻進行測產，首艘國產航母下水，“海翼”號深海滑翔機完成深海觀測，首次海域可燃冰試采成功，洋山四期自動化碼頭正式開港，港珠澳大橋主體工程全線貫通，覆興號奔馳在祖國廣袤的大地上……我為中國人民迸發出來的創造偉力喝彩！

我們在朱日和聯合訓練基地舉行沙場點兵，紀念中國人民解放軍建軍90周年。香港回歸祖國20周年時，我去了香港，親眼所見，有祖國做堅強後盾，香港保持了長期繁榮穩定，明天必將更加美好。我們還舉行了紀念全民族抗戰爆發80周年儀式和南京大屠殺死難者國家公祭儀式，以銘記歷史、祈願和平。

我們在國內主辦了幾場多邊外交活動，包括首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇、金磚國家領導人廈門會晤、中國共產黨與世界政黨高層對話會等會議。我還參加了一些世界上的重要多邊會議。今年年初，我出席達沃斯世界經濟論壇年會，並在聯合國日內瓦總部作了講話，後來又出席了二十國集團領導人峰會、亞太經合組織領導人非正式會議等。在這些不同場合，我同有關各方深入交換意見，大家都讚成共同推動構建人類命運共同體，以造福世界各國人民。

2017年，我又收到很多群眾來信，其中有西藏隆子縣玉麥鄉的鄉親們，有內蒙古蘇尼特右旗烏蘭牧騎的隊員們，有西安交大西遷的老教授，也有南開大學新入伍的大學生，他們的故事讓我深受感動。廣大人民群眾堅持愛國奉獻，無怨無悔，讓我感到千千萬萬普通人最偉大，同時讓我感到幸福都是奮鬥出來的。

2018年是全面貫徹中共十九大精神的開局之年。中共十九大描繪了我國發展今後30多年的美好藍圖。九層之台，起於累土。要把這個藍圖變為現實，必須不馳於空想、不騖於虛聲，一步一個腳印，踏踏實實幹好工作。

2018年，我們將迎來改革開放40周年。改革開放是當代中國發展進步的必由之路，是實現中國夢的必由之路。我們要以慶祝改革開放40周年為契機，逢山開路，遇水架橋，將改革進行到底。

到2020年我國現行標準下農村貧困人口實現脫貧，是我們的莊嚴承諾。一諾千金。到2020年只有3年的時間，全社會要行動起來，盡銳出戰，精準施策，不斷奪取新勝利。3年後如期打贏脫貧攻堅戰，這在中華民族幾千年歷史發展上將是首次整體消除絕對貧困現象，讓我們一起來完成這項對中華民族、對整個人類都具有重大意義的偉業。

當前，各方對人類和平與發展的前景既有期待、也有憂慮，期待中國表明立場和態度。天下一家。中國作為一個負責任大國，也有話要說。中國堅定維護聯合國權威和地位，積極履行應盡的國際義務和責任，信守應對全球氣候變化的承諾，積極推動共建“一帶一路”，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國人民願同各國人民一道，共同開辟人類更加繁榮、更加安寧的美好未來。

我們偉大的發展成就由人民創造，應該由人民共享。我了解人民群眾最關心的就是教育、就業、收入、社保、醫療、養老、居住、環境等方面的事情，大家有許多收獲，也有不少操心事、煩心事。我們的民生工作還有不少不如人意的地方，這就要求我們增強使命感和責任感，把為人民造福的事情真正辦好辦實。各級黨委、政府和幹部要把老百姓的安危冷暖時刻放在心上，以造福人民為最大政績，想群眾之所想，急群眾之所急，讓人民生活更加幸福美滿。

謝謝大家。（完）

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