紐約匯市─美元下跌 全年下跌約10% 創2003年以來 跌幅最大一年

美元週五下跌，兌主要外幣均告走低，並創下自 2003 年以來，跌幅最大的一年。

週五 -- 今年最後交日 -- 交易清淡，許多投資人守於場外，等待新年到來。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.5% 至 92.181，接近 9 月以來低點。

2017 年，美元指數下跌了 9.8%，創下自 2003 年以來，最大年度跌幅，亦創下自 2012 年以來，首度下跌的一年。

歐元上漲至 1.2023 美元，紐約週四尾盤報 1.1943。歐元兌美元今年上漲了 14%。

英鎊上漲至 1.3521 美元，週四尾盤報 1.3442。2017 年，英鎊兌美元上漲 9.4%。

日元週五亦上漲，1 美元報 112.60 日元，週四尾盤報 112.87。

美國聯準會 (Fed) 升息的預期，並未能拉抬美元。交易員密切注意美元的競爭貨幣走勢，數年來，這些競爭貨幣兌美元均呈疲弱走勢。今日投資人擁入歐元與日元，因預期 2018 年，日本央行與歐洲央行可能縮減極度寬鬆的貨幣政策。

美元今年的跌勢，讓部份投資人感到意外，他們原預期共和黨的稅改法案有助美元反彈，因為匯回海外的獲利與現金，將能支撑美元。但企業匯回的金額，預估的差異極大，由 500 億至 3 兆美元不等。

美國債券殖利率下降，為美元本週疲弱的一項原因。週三，美國 10 年期債券殖利率創逾三個月來最大單日降幅。

分析師怎麼說？

BK 資產管理公司總經理凱西 (Kathy Lien) 在發布的報告中說：「2017 年，美元持續疲弱，由於年底成交量清淡，今年收盤依舊疲弱。」