【港股解碼】呵護茅臺，請從不“炒”開始

近日，貴州茅臺（600519-CN）再次成為市場關注的話題。

昨日，茅臺發佈公告，稱為更好地統籌兼顧各種因素，經研究決定，自2018年起適當上調茅臺酒產品價格，平均上調幅度 18%左右。

無疑，今年茅臺是市場一大熱點，茅臺股價在A股市場上的“一枝獨秀”，不僅令茅臺成為投資者熱衷的追蹤標的，其本身股價的穩步走勢也成為中國A股的“定海神針”。今年11月中旬，茅臺股價創下歷史新高，達到719.96元，之後步入調整，隨後再次上揚，昨日股價一度達到719.90元，直逼前期高點（719.96元），最後收盤漲幅實現8.21%。今日開盤，茅臺股價再次走強，9:50分左右突破前高，股價達到726.5元，隨後應勢而落，截至收盤，茅臺股價697.49元，跌2.95%。

市場看多愈濃，炒作氛圍加大

茅臺近期走出調整態勢，加上昨日茅臺發佈提價公告，引發市場看好預期強化，致股價大幅收漲。

從本質上看，這是市場對茅臺這種優質標的持續認可與後期看好情緒強化的表現，如日前多家機構上調茅臺目標價：天風證券上調茅臺6個月目標價至873元；申萬宏源上調茅臺12個月目標價至870元；瑞銀將貴州茅臺12個月目標價由691元上調至759元。對於茅臺這種優質標的來說，目標價的上調反映了公司本身在經營上的穩定預期，以及對後市的持續看好，然而在一個投資管道匱乏、投機炒作氛圍相對濃郁的資本市場上，這種多家機構一致上調上市公司目標價的行為又極易引發市場進一步炒作風險，最終它所導致的大概率事件仍然不外於零和博弈甚至是負和博弈，不僅給投資者帶來不確定性更大的利益損傷，也無形中也傷害了優質標的，甚至對整個資本市場帶來不利影響。

呵護茅臺，請從不炒作開始

茅臺業績的穩步上升，是支撐茅臺慢牛走勢的基石，穩健的經營與穩步增長的收益，讓茅臺形成了極為穩定的發展態勢，支撐著茅臺股價的持續上漲。但是，這種持續上漲所形成的“慢牛”，如果隨著股價的急劇飆升演變成“奔牛”，破壞延續多年的良性格局，不僅容易讓茅臺的市場形象和品牌效應遭受損失，還會對其他白酒和消費板塊股價，帶來影響。

作為投資者，在資本市場找一只績優標的股，並為其給出自己的估值，以尋求優異的投資回報，無可厚非，但這顯然不意味著，在炒作氛圍下形成盲目的搶籌，帶給資本市場發展的巨大破壞。

無疑，今天茅臺在A股市場上已經成為了稀世珍寶，無論是股價，還是公司經營上的基本面，都值得我們珍惜，那麼對於茅臺的投資，就更應該以一種呵護的態度，維持茅臺股價上漲的良好生態，警惕短視的投機行為帶給茅臺無形的傷害，所謂揠苗助長，虎步牛車，過於予取予求，最終必然是災難。

12月28日，國酒茅臺2017年度全國經銷商聯誼會在茅臺會議中心召開，身為茅臺集團董事長的袁仁國也在現場第一時間解讀茅臺提價行為，並呼籲經銷商不要推高茅臺酒市場價格，讓消費者真正喝起來。他認為，茅臺市場價格波動小、漲幅小，保持在合理區間，有利於廣大消費者，也有利於經濟發展。他同時強調，茅臺酒是用來“喝”的和“儲存”的，不是用來炒的，要理智對待價格。

作者：劉福生

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