【異動股】5G概念股拉升走強 日海通訊(002313-CN)漲超7%

午後，5G概念股拉升走強，截至發稿，日海通訊(002313-CN)漲7.46%報32.25元，中通國脈(603559-CN)漲6.79%報38.87元，碩貝德(300322-CN)、泰晶科技(603738-CN)漲超4%，縱橫通信(603602-CN)、吉大通信(300597-CN)漲超3%，移為通信(300590-CN)、太辰光(300570-CN)、中富通(300560-CN)、廣和通(300638-CN)等個股均有拉升表現。

近日，RAN第78次會議上全球首個5G新空口(NR)非獨立建網(NSA)标準正式凍結并發布，比最初規劃時間提前了6個月。30家電信運營商、設備商在同一時間發表聲明稱，首個5G NR标準的發布為5G NR全面商用奠定了基礎，將加快推進全球5G産業進程。NSA标準發布被公認為5G全面商用的第一個裡程碑，電信設備廠商、通信芯片廠家可以根據這一标準進行産品的設計、開發，這意味着5G産業鏈的構建已經正式啓動。高通預計，其將在2019年推出5G NR的商用産品，這也意味着首批5G商用終端將在2019年問世。中國移動、中國電信、Verizon、韓國KT、NTT等運營商均在聲明中公布5G商用時間表，稱會陸續在2019-2020年間啓動5G商用。

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