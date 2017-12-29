上港集團(600018-CN)斥近60億受讓中國金茂(00817-HK)所持滬地產公司股權

路透上海12月29日電， 中國上海國際港務(集團)股份有限公司(600018-CN)周四晚公告稱，近日公司以59.98億元人民幣價格，在上海聯合產權交易所公開摘牌受讓中國金茂(00817-HK)間接持有的上海星外灘開發建設公司50%股權。上港集團並將因此項收購錄得巨額投資收益。

公告顯示，上港集團與金茂子公司威旺置業周四簽署產權交易合同，在管理權移交之日起，星外灘將成為上港的全資子公司。

星外灘主要負責在上海市虹口區海門路55號地塊內從事商業及辦公房地產開發。該地塊現名上海星港國際中心，項目地處黃浦江北外灘岸線沿江第二線，總建築面積42.76萬平方米，目前該項目結構和塔樓幕墻已經基本完成。

公告稱，本次交易有利於上港集團進一步梳理和整合公司產業結構、優化公司資源配置，並將具備更豐富的產業地產載體和更廣闊的發展空間，符合公司多元化發展戰略方向。

另外，據相關會計準則，企業因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，其原持有的股權將進行重新估值，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。上港集團原本持有星外灘50%股權，收購後重估將令上港集團凈利增加約17億元。

12月中，上港集團掛牌出讓上海銀匯房地產發展有限公司和上海國際航運服務中心開發有限公司各50%股權，底價共約28.6億元人民幣。這兩家公司的另一合資方中國金茂曾表態，將參與競買。

中國金茂現報3.57元，跌2.25%。中國上海國際港務報6.64元人民幣，升0.03%。

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