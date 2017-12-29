中國財政部稱有效防控地方債務風險 嚴禁以PPP等名義變相舉債

路透北京12月29日電，中國財政部周四晚表示，要支持打好防範化解重大風險攻堅戰，重點是有效防控地方政府債務風險，堅決制止違法違規融資擔保行為，嚴禁以政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務等名義變相舉債。

財政部網站刊登的全國財政工作會議新聞稿稱，要支持打好精準脫貧攻堅戰，重點是向深度貧困地區聚焦發力，強化財政扶貧資金管理，並要支持打好汙染防治攻堅戰，重點是著力支持解決突出環境問題，打好“藍天保衛戰”，提供更多優質生態產品。

“要著力支持打好防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治三大攻堅戰。”財政部表示。

財政部還表示，要深化供給側結構性改革，支持制造業優化升級，促進新動能持續快速成長，繼續推進“三去一降一補”。落實創新驅動發展戰略，促進創業創新和小微企業發展，推動區域協調發展。

財政部並稱，要加快財稅制度改革，健全財政體制，完善預算管理制度，深化稅制改革，推進政府購買服務改革。今年以來，全國適度擴大財政支出規模，全國財政赤字由1.2萬億元人民幣增加到2.38萬億元，但赤字率一直控制在3%以內。

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