中國飛機租賃(01848-HK)購買15架空客A320neo系列飛機

中國飛機租賃(01848-HK)公布，公司全資附屬公司中飛租(BVI)與空客訂立《飛機購買協議》，據此，中飛租(BVI)同意向空客購買空客飛機。《飛機購買協議》是以作為《2014飛機購買協議》之修訂協議之形式簽立。待達成若干條件下，中飛租(BVI)將根據《飛機購買協議》項下相似條款及條件於2018年1月份購買額外15架空客A320neo系列飛機。

空客飛機的總目錄價格(包括機身價格、可選功能價格及引擎價格)約為54.2億美元(相當於約422.8億港元)。按照一般商業及行業慣例，空客就將予購買的空客飛機給予中飛租(BVI)重大價格優惠。該價格優惠乃由中飛租(BVI)與空客經公平磋商後釐定。因此，將予購買的空客飛機的代價低於該等空客飛機的目錄價格。董事確認，根據《飛機購買協議》給予中飛租(BVI)的價格優惠幅度與該公司根據《2014年飛機購買協議》所獲得的價格優惠相若。公司相信，根據《飛機購買協議》取得的價格優惠對其機隊的營運成本並無重大影響，而由於將撥資的飛機購買價較低，故空客飛機的飛機融資金額將會縮減。

預期空客飛機將於2023年分階段交付予公司。空客飛機的代價將根據其各自的交付時間表支付。公司將於交付每架空客飛機前向空客支付款項，而佔代價主要部分之結餘將於每架空客飛機交付時支付。交付前付款為新飛機建造過程的各重要階段內公司向空客支付的進度付款。資金來源代價將透過集團內部資源及集團貸款或其他借款所得款項支付。

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