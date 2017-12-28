【華冠投顧】12/28（四）人工盤第二集－《跳空強攻》！

◆盤勢分析

昨天幸運星老師告訴大家，控盤者用人工盤第一集之《四兩撥千金》化解台股的多殺多崩盤危機，今日台股果然出現人工盤第二集《跳空強攻》！今天急拉跌深的 2330 台積電、2317 鴻海、股王 3008 大立光、2474 可成等大型跌深權值股使大盤大漲 80.97 點，收一根直接收復五日、十日、月線、半年線的大紅 K，股后 6510 精測也跟著股王一起大漲，今日台股百花齊放熱鬧滾滾！

昨日的控盤工具－金融股及台塑四寶今日功成身退先作休息，昨日強勢的塑膠 1312 國喬、1309 台達化，造紙 1902 台紙，被動元件 2375 智寶，MOSFET 3317 尼克森等全都回檔，今日主漲跌深的 LED、聲學元件、太陽能磊晶、DRAM 等跌深股及強勢創高股 2453 凌群、6603 富強鑫、6120 達運、5285 界霖，資金輪動非常快速，主流族群究竟會出現在哪裡呢？…… 文章篇幅有限，華冠副總林幸蓉將於今日《股市幸運星》節目中為您再更詳細分析解說，請加 LINE 即可每日隨點隨聽《股市幸運星》節目。

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

