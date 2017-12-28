深交所研究2018年重點工作：穩妥推出股票ETF期權試點

12月27日，深交所召開第四屆理事會第三次會議。

會議研究了2018年深交所重點工作：一是把學習宣傳貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。二是優化深市多層次板塊體系，全面深化市場改革，更好服務創業創新，更好支持新經濟發展，推動更多優質高科技企業進入資本市場，助力經濟高質量發展，全面提升服務實體經濟能力。三是推進市場的産品體系建設，在嚴格管控風險的基礎上，穩妥推出股票ETF期權試點，大力發展高等級固收産品，改善債券市場結構，積極開展REITs等産品創新，服務國家住房租賃政策落地。四是圍繞防範上市公司、市場交易及設施運維等領域核心風險，打好防範化解風險攻堅戰，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。五是堅持依法全面從嚴監管，推動懲罰性違約金、現場檢查等監管手段落地，豐富科技監管手段，努力提升一線監管效能。六是積極服務國家“一帶一路”倡議，主動融入國家整體對外開放戰略，實現深交所國際化發展新突破。

來源：證券時報APP

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