歐股盤中─年底交投清淡 歐股開低

時值年末，市場交投清淡，週四 (28 日) 歐洲股市主要指數皆開低，英國 FTSE100、德國 DAX，以及法國 CAC40，全數下滑；泛歐 Stoxx 600 指數雖開出平盤，但隨後也走跌。

旅遊休閒類股交易活絡，包括食品飲料、保險、零售類股，都有所表現，其他類股交易，則相對清淡。

其中，表現最好的是零售商 Steinhoff，週四股價上漲近 5%，最差的是服務式辦公室供應商 IWG，股價下挫 2.5%；電信公司 Dixons Carphone、英國電信 (BT)、英國衛星通信公司 Immarsat，以及 Nokia，表現皆不甚理想。

週四美股三大指數，在不動產股與公用事業股上漲帶動下，溫和收高。

大宗商品部分，日前布蘭特原油期貨價格，觸及近 2 年半高點，使油價成為市場關注焦點，週四油價小幅上漲，布蘭特原油每桶來到 66.50 美元，美國原油價格則在 60 美元附近徘徊。

至於近期爆紅的比特幣，週四在南韓政府宣布，將嚴加控管其交易後，一度大跌 11%。

個股消息方面，據《路透社》報導，歐洲民航機大廠空中巴士 (Airbus) 表示，若未能順利取得阿聯酋航空公司 (Emirates) 訂單，空巴將逐步停止生產 A380 巨無霸客機。

巴克萊銀行週三 (27 日) 發布聲明指出，受美國稅改影響，第 4 季將增加 10 億英鎊的費用支出，恐導致虧損。