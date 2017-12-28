【大行報告】申萬研究：光伏上網電價下調 光伏扶貧項目前景光明

申萬研究發表光伏行業研報指，上周國家發改委宣布下調2018年光伏發電上網電價。2018年I類、II類、III類資源區上網電價由原本的0.65元/kwh、0.75元/kwh、0.85元/kwh調整為對應的0.55元/kwh(下調15.4%)、0.65元/kwh(下調13.3%)、0.75元/kwh(下調11.8%)。維持行業标配評級。

該行表示，村級光伏扶貧電站上網電價并未下調，I類、II類、III類資源區标杆電價分别為0.65元/kwh、0.75元/kwh、0.85元/kwh。截至11月底，光伏扶貧項目指标已達8.44GW，預計2017年底總量將達10GW，預計光伏扶貧項目在接下來幾年將快速發展。

此外，申萬計算了光伏電站的内部收益率并進行了敏感性分析，發現當其他變量保持不變時，上網電價(含稅)每下調0.1元/kwh，發電站的内部收益率將下降4%-6%，這對I類資源區的光伏電站負面影響更大。然而，該行預計系統成本每年可能下降5%-10%，這將減輕上網電價下調導緻的内部收益率損失。

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