中國民航信息網絡(00696-HK)附屬延長中貨航系統服務協議

中國民航信息網絡(00696-HK)公布，全資附屬公司中國航空結算公司與中貨航之間有關中貨航交易的現有書面協議將于2017年12月31日屆滿。

根據中貨航系統服務協議的原定條款，2017年12月28日中國航空結算公司與中貨航書面确認雙方無異議，該協議延期6個月。據此，雙方同意中國航空結算公司向中貨航提供國内及國際貨運收入管理系統服務，由2018年1月1日起至2018年6月30日止。

國内及國際貨運收入管理系統服務，主要包括安裝、施行及調試貨運收入管理系統、有關運作貨運收入管理系統的技術支持及應用支持服務、貨運收入管理系統的客戶化開發、監督、維護及數據儲存服務。

上述提供國内及國際貨運收入管理系統服務的定價由中國航空結算公司與中貨航參考系統處理的每月運貨單經公平磋商後厘定。貨運收入管理系統處理每張運貨單的費用，就國際及地區航線而言不超過人民币5.2元，就國内航線而言不超過人民币1.8元，視乎運貨單的處理量而定。

截至2018年6月30日止6個月中貨航系統服務協議項下的中貨航交易建議上限為660萬元人民币。

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