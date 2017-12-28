萊爾富也加入 4大超商明年起全面可用信用卡付費

4 大超商業者搶進新興支付市場進度各不同，繼全家、OK 便利商店、7-ELEVEN 都可刷卡消費後，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託、萊爾富也共同宣布，明 (2018) 年 1 月 3 日起，卡友至萊爾富購物，能使用任一家銀行信用卡或簽帳金融卡消費，同時可支援國際 3 大 Pay 及台灣 Pay 行動支付，自此國內 4 大超商全面開放信用卡交易。

中國信託與萊爾富便利商店合作，全面鋪設新式電子簽名板刷卡設備，自明年 1 月 3 日起，消費者於萊爾富便利商店購物，可使用國內任一家銀行信用卡或簽帳金融卡（不含美國運通卡）進行刷卡消費，亦接受大陸的銀聯卡刷卡消費，消費者還可使用市面上包括 Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay、Hami Wallet、t wallet + 等行動支付進行付款。

此外，民眾於萊爾富便利商店消費新臺幣 3000 元以下可享感應式交易免簽名，新臺幣 3000 元以上只需在電子板上簽名，使用信用卡若支援儲存電子發票，可享有財政部特別增加的電子發票專屬中獎機會，若幸運中獎時，發卡銀行將主動發出中獎通知，省去兌獎麻煩，真正實現無紙化數位消費環境。

萊爾富是最後一家啟動刷卡服務的便利超商，其餘三家便利商店都早已提供刷卡服務，7-ELEVEN 目前僅限國泰世華信用卡交易；全家便利商店開放台新、中國信託、國泰世華與玉山等 4 大銀行信用卡結帳； OK 便利商店則透過聯卡中心接受 23 家銀行的卡片消費，自此國內 4 大超商均已加入刷卡行列。

相較萊爾富、全家、OK 便利商店提供不只一家信用卡刷卡服務，7-ELEVEN 目前僅限國泰世華信用卡交易，不過，7-ELEVEN 未來將開放其他銀行信用卡刷卡，且明年會讓 Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay 也可綁定國泰世華信用卡嗶進門市，再加上現有的其他第三方支付如：LINE Pay、街口支付、Pi 錢包等行動支付，以及 3 大電子票證 icash、悠遊卡、一卡通等，預計明年 7-ELEVEN 非現金支付占比，可望突破 25%。