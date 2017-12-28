達運OLED FMM傳導入蘋果實驗室，股價創六年半新高

【財訊快報／巫彩蓮報導】達運 (6120) 由背光模組轉型為精密元件加工及整合型的產品與服務，所開發出的 OLED 的精密材料 FMM(精密金屬遮罩)產品實驗室開發亦有成果，目前單月產能約 500-1000 片左右，市場點名導入蘋果龍潭實驗室，若是認證通過，成為蘋果手機面板導入 OLED 受惠廠商之一，挾著消息面題材，今 (28) 日股價攻高到 37.6 元，創下 2010 年 4 月以來新高。

OLED 面板屬於技術、資本密集投資，SD、LGD 掌握關鍵專利技術，成為蘋果手機 OLED 面板主要供應商，OLED FMM 為寬 7.5 公分、長 1.2 米長條狀的金屬薄膜製品，打上直徑 20-30 微米多達 2 千萬個孔洞，製程門檻在於必須克服低熱膨脹係數，孔洞必須直線、精準排列，主要應用在 2.5 代、3.5 代、4.5 代、6 代線手機中小尺寸 AMOLED 蒸鍍製程，畫素解析度為 600ppi 以下，目前全球主要供應大日本印刷、凸版印刷兩家日本廠商。



達運成功開發 OLED FMM 材料，打破大日本印刷、凸版印刷等兩家壟斷的局面，並斥資 9 億多元購置了湖口廠房設立產線，預計明年第二季裝機小量試產，目前實驗室所生產產品導入友達 (2408)。



達運前三季營收為 218.72 億元，整機 / 準系統占 51%，背光模組占了 32%，上述組裝業務占了 83%，稅後盈餘 3.35 億元，年增率 57%，每股盈餘 0.5 元，日前公布 10 月獲利自結數約 50 萬元。



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