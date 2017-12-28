今年全球IPO數量創金融危機以來最高 明年會更好嗎？

摘要：今年全球共有近 1700 家企業上市，創金融危機以來總數最高，總體融資規模年增率跳漲 44% 至 1960 億美元，創三年新高。亞洲公司更喜歡赴美上市，推動美國 IPO 市場強勢回歸。但諸多公司上市後表現不佳，為明年的全球新股市場製造隱憂。

在全球經濟攜手復甦、主要股市交投利多、市場波動性屢創歷史新低的 2017 年，全球企業 IPO 上市數量也創十年最高。

據 Dealogic 統計，今年全球共有近 1700 家企業選擇上市，數量創 2007 年金融危機以來最高，較去年同期增長 44%。融資總額也年增率漲 44% 至 1960 億美元，為 2014 年以來最高。

美國資本市場的 IPO 數量強勢回歸。Renaissance Capital 統計發現，今年在美上市的 IPO 案例為 160 宗，較去年的 105 宗跳漲了 52%。總融資額為 490 億美元，幾乎比去年的 240 億美元翻倍。其中 1/3 的上市公司來自於科技、媒體和電信行業，總融資額為 125 億美元，是此前兩年的總和。

但彭博社指出，今年美國市場的大型 IPO 並不多見，上市公司平均融資額為 1.75 億美元，只有四家公司的融資額超過了 10 億美元，遠少於 2015 年的紀錄（15 家）。這四家公司分別是：社交媒體 Snap、法國電信巨頭 Altice 的美國子公司、阿根廷最大水泥生產商 Loma Negra Cia Industrial Argentina，以及中國金融科技公司趣店。

亞洲公司今年更喜歡赴美上市，總體融資規模 49 億美元，占總交易量的 13%。這一數字雖不及 2016 年的占比 15%，但遠超 2012、2013 和 2015 年的占比不足 3%。今年共有 18 個在美上市 IPO 融資超過 5 億美元，有 4 個是亞洲企業，分別是趣店（10 億美元，單位下同）、騰訊參投的新加坡遊戲電商 Sea（9.89 億）、同為騰訊系的搜狗（6.58 億）和阿里巴巴控股的百世物流（5.18 億）。

美股研投網站 Investors.com 援引 Renaissance Capital 研報稱，今年的美國市場 IPO 數量本應更多，但盤亘了快一年的稅改不確定性，以及幾隻備受期待的新股表現不佳，部分打壓了上市熱情。今年美國新股上市後的平均漲幅為 23%，與標普 500 大盤近 20% 的漲幅相差並不多。

最著名兩個「玩壞了」的新股案例是社交媒體 Snap 和食材電商 Blue Apron。華爾街見聞曾提到，這兩家公司本來被寄予了開啟今年科技界獨角獸 IPO 大幕的厚望，但相繼跌破了開盤價和發行價。

Snap 在 3 月 2 日 IPO 首日收漲 44%，次日觸及紀錄高位 29.44 美元，第三日便跌破開盤價，四個月內破發（17 美元），隨後一直徘徊在 15 美元。Blue Apron 在亞馬遜收購全食超市的一周後上市，IPO 次日（6 月 30 日）便破發，至今交投不足 5 美元，僅為發行價的一半。

受監管等因素影響，中概股在美國也「很受傷」。《華爾街日報》援引 Dealogic 數據稱，今年共計 16 家中概股赴美上市，是十年來最火爆的年份之一，合計募資規模 37 億美元，在全美 IPO 中占比約 8%。但多達 10 隻中概股已經破發，平均股價跌幅 5.7%，超過 5 隻跌幅高達兩位數。趣店表現最差，較上市之初跌去 60%。

諸多公司上市後表現不佳，為明年的全球新股市場製造隱憂。英國《金融時報》援引摩根大通 EMEA 股票資本市場主管 Achintya Mangal 稱，今年的新股表現是影響明年發行量的關鍵，也值得投資者格外注意。但瑞銀 EMEA 股票資本市場主管 Gareth McCartney 更為樂觀，認為明年的 IPO 數量可能再破紀錄，更多市值超過 100 億美元的「十角獸」公司（decacorn）會選擇上市。

此外，今年歐洲市場的 IPO 數量年增率漲超 40%，中國大陸共有超過 400 家公司上市，同樣創下紀錄。在紐交所上市企業的融資總額三年來首度超越香港，排名全球第一。但花旗集團大中華區股票資本市場聯席主管 Bruce Wu 表示，港交所本月啟動的 24 年來最大改革，即允許「創新型」公司採取雙重股權結構，將幫助香港重新成為「新經濟」公司上市的首選渠道之一。

『新聞來源／華爾街見聞』