小米擬IPO，估值逾千億美元，將是阿里之後中國最大IPO交易

根據Dealogic的數據，這將使得小米首次公開募股(IPO)成為阿里巴巴之後，來自中國的規模最大的上市交易；阿里巴巴2014年上市，當時的估值是1,690億美元。
作為全球最有價值的初創公司之一，小米上市將是向前邁出一大步。2014年時這家公司估值為460億美元。不過，自那之後小米很快被競爭對手超過，部份中國業者複製小米的銷售策略，並且通過聲勢浩大的廣告行銷將其淹沒。小米因推出的幾款手機也出現部份小故障，導致其聲譽受損。
知情人士表示，小米在國內市場恢復生機和在印度市場強勁表現推動其估值上升。他們表示，今年小米已經超額完成收入目標。
知情人士指出，超過10家西方和中資銀行參與爭奪。與紐約相比，小米更傾向於在香港上市，因為香港散戶投資人熟悉小米產品和其創始人雷軍。雷軍在中國業界的地位堪比“教父”，這一點和蘋果公司已故創始人賈伯斯(Steve Jobs)類似。
摩根士丹利是尋求參與小米IPO交易的投行之一。競爭對手認為，摩根士丹利可能會有機會。這家美國投行過去幾年承銷全球科技領域的許多大規模IPO交易，包括阿里巴巴、臉書(FB)和Snap。
摩根士丹利駐亞洲前知名研究分析師季衛東(Richard Ji)目前也是小米的一個關鍵股東之一。季衛東於2013年離開摩根士丹利，現在管理一個持有多檔科技股的基金。
知情人士表示，小米第三季營收年比暴增104%，但未透露具體數字。同季淨利也強彈133%至4億美元以上。
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