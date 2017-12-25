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小米擬IPO，估值逾千億美元，將是阿里之後中國最大IPO交易
※來源：財訊快報

小米擬IPO， 將是阿里後中國最大的交易。(AFP)
小米擬IPO， 將是阿里後中國最大的交易。(AFP)
【財訊快報／陳孟朔】《華爾街日報》22日報導，作為中國智慧手機行業曾經的領航者，一度陷入困境的小米(Xiaomi Corp．)今年鹹魚翻了身，手機銷量在國內外市場均出現回升，眼下正尋求上市融資。知情人士表示，本月早些時候投行與小米接觸尋求推動該公司2018年上市，一些投行的方案對其估值甚至超過1,000億美元

根據Dealogic的數據，這將使得小米首次公開募股(IPO)成為阿里巴巴之後，來自中國的規模最大的上市交易；阿里巴巴2014年上市，當時的估值是1,690億美元

作為全球最有價值的初創公司之一，小米上市將是向前邁出一大步。2014年時這家公司估值為460億美元。不過，自那之後小米很快被競爭對手超過，部份中國業者複製小米的銷售策略，並且通過聲勢浩大的廣告行銷將其淹沒。小米因推出的幾款手機也出現部份小故障，導致其聲譽受損。

知情人士表示，小米在國內市場恢復生機和在印度市場強勁表現推動其估值上升。他們表示，今年小米已經超額完成收入目標。

知情人士指出，超過10家西方和中資銀行參與爭奪。與紐約相比，小米更傾向於在香港上市，因為香港散戶投資人熟悉小米產品和其創始人雷軍。雷軍在中國業界的地位堪比“教父”，這一點和蘋果公司已故創始人賈伯斯(Steve Jobs)類似。

摩根士丹利是尋求參與小米IPO交易的投行之一。競爭對手認為，摩根士丹利可能會有機會。這家美國投行過去幾年承銷全球科技領域的許多大規模IPO交易，包括阿里巴巴、臉書(FB)和Snap。

摩根士丹利駐亞洲前知名研究分析師季衛東(Richard Ji)目前也是小米的一個關鍵股東之一。季衛東於2013年離開摩根士丹利，現在管理一個持有多檔科技股的基金。

知情人士表示，小米第三季營收年比暴增104%，但未透露具體數字。同季淨利也強彈133%至4億美元以上。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw

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