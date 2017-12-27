宏華集團(00196-HK)：出售江蘇海洋的挂牌期間將于12月28日開始

宏華集團(00196-HK)公布，茲提述公司日期為2017年10月19日的公告，内容有關公司將透過上海産權交易所以公開挂牌方式進行其全資附屬公司江蘇海洋的出售事項。

公司擬透過將于上海産權交易所進行的公開挂牌出售其于公司全資附屬公司江蘇海洋的100%間接股權、于公司全資附屬公司上海宏華海洋油氣裝備有限公司的100%間接股權及公司對江蘇海洋的間接債權。以及與未來最終摘牌方，經公平原則磋商後，以協議方式轉讓公司分别間接持有的Prime30%股權、FSP的25%股權及泰科公司的70%股權(及公司對其的間接債權)，連同江蘇海洋及上海宏華海洋統稱「海洋板塊」，以上出售統稱「潛在出售事項」。

于該公告日期之後，集團進行了相關内部重組，將上海海洋從江蘇海洋的全資附屬公司提升成為江蘇海洋的同級公司(即該等重組後江蘇海洋和上海海洋均為四川宏華石油設備有限公司的全資附屬公司)，并且上海海洋將仍然保留在公開挂牌的資産範圍内;及將集團各成員對江蘇海洋的債權轉讓至宏華(中–1–國)投資有限公司(公司的間接全資附屬公司)，并將該等債權納入公開挂牌的資産範圍内。此外，公司對泰科公司的間接債權將納入後續向未來最終摘牌方協議轉讓的資産範圍内。

潛在出售事項相關的預披露期間目前已經結束。公開挂牌的挂牌期間將于2017年12月28日開始，并于2018年1月25日結束，挂牌期間將為期20個工作日。于該期間内，有意潛在買家可申請于公開挂牌中參與競投。

上述江蘇海洋及上海海洋的100%間接股權相關的公開挂牌的競投底價均為人民币1元(因其淨資産為負值)，上述公司對江蘇海洋的100%間接債權相關的公開挂牌的競投底價約為人民币15.73億元及債權本金截至完成繳款日的利息，該等競投底價乃經參考獨立估值師對江蘇海洋100%股權、上海海洋100%股權及對江蘇海洋100%債權截至2017年9月30日的估值後所厘定。

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