聯準會副主席人選再曝新進展 白宮已面談兩名經濟學家

摘要：聯準會副主席人選再曝新進展。之前小布希政府的最高經濟顧問有可能成為聯準會二號人物。據華爾街日報報導，白宮目前已經對兩位經濟學家 Richard Clarida 和 Lawrence Lindsey 進行了面談，考慮讓其中一人擔任聯準會副主席職務。

聯準會副主席人選再曝新進展。之前小布希政府的最高經濟顧問有可能成為聯準會二號人物。

據華爾街日報報導，白宮目前已經對兩位經濟學家 Richard Clarida 和 Lawrence Lindsey 進行了面談，考慮讓其中一人擔任聯準會副主席職務。

Richard Clarida 目前是 Pimco 的一位董事總經理，同時也是哥倫比亞大學經濟與國際關係專業的教授。2002-2003 年，他曾擔任美國財政部助理部長，主要負責經濟政策方面的事務。

而 Lawrence Lindsey 目前在華盛頓經營一家經濟顧問公司，曾在 1991-1997 年於聯準會擔任理事。2001-2002 年，他是小布希政府的最高經濟顧問，時任白宮國家經濟委員會主任，在籌劃小布希 2010 年的 1.35 兆美元減稅計劃中曾發揮主導作用。

之前新聞稱，白宮傾向挑選有貨幣政策雄厚背景的人，上述二人都符合這一要求。

今年 9 月 6 日，聯準會副主席費雪意外地以「個人原因」為由向總統川普和白宮遞交辭呈，並於 10 月 13 日左右提前離職，卸下了聯準會副主席和理事職務。

費雪離開後，聯準會主席葉倫又將於明年 2 月初任期屆滿後卸任，七個聯準會理事席位就會空出四個。由於聯準會理事的任期長達 14 年，總統有機會任命如此多位理事的情況相當少見。

『新聞來源／華爾街見聞』