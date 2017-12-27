北京控股環境集團(00154-HK)與北控集團財務續訂存款服務主協議

北京控股環境集團(00154-HK)公布，由于2015年存款服務主協議將于2017年12月31日屆滿，為規管將予繼續進行的該等交易，于2017年12月27日，公司與北控集團財務訂立2018年存款服務主協議，據此，由2018年1月1日至2020年12月31日止3個年度，公司與北控集團財務將繼續進行2015年存款服務主協議項下的交易，即集團可于其日常及一般業務過程中，不時按一般商務條款于北控集團財務存放及存置存款。

根據2018年存款服務主協議，集團于北控集團財務存放的任何存款的利率將不低于就同期同類存款(1)中國人民銀行規定的基準利率;(2)香港及中國境内商業銀行向集團提供的利率;及(3)北控集團財務向北控集團其他成員公司提供的利率。

集團于北控集團財務存放的累計每日存款餘額(以港元等值計算)(包括其任何應計利息)不得超出7380萬港元。

據悉，北控集團財務為北控集團的聯系人，而北控集團為公司的最終控股公司。

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