中證監：在執法中持續加大對内幕信息洩露人追責力度

中國證監會27日晚間公布2017年證監會行政處罰情況綜述，全年作出行政處罰決定224件，罰沒款金額74.79億元，同比增長74.74%，市場禁入44人，同比增長18.91%，行政處罰決定數量、罰沒款金額、市場禁入人數再創曆史新高。

内幕交易類案件處罰60起。其中，有44起案件的内幕信息涉及資産并購重組事項，占比為73.33%，說明上市公司并購重組領域依然是内幕交易的高發地帶，也是行政執法的重點監控地帶;有行為人試圖借用“馬甲”賬戶進行内幕交易以逃避制裁，如徐玉鎖(遠望谷實際控制人)内幕交易“遠望谷”案，劉曉忠内幕交易“唐山港”案，李鐵軍内幕交易“益盛藥業”案，終難逃脫法律責任;有些案件内幕信息傳遞鏈條長、涉案主體多，證監會在執法中持續加大對内幕信息洩露人追責力度，如吳福利洩露唐山港内幕信息案、王文平洩露江蘇索普内幕信息案、馮玉露洩露中科英華内幕信息案、張江洩露“*ST新材”内幕信息案等。證監會通過嚴厲打擊内幕交易行為，警示處于信息優勢的上市公司“内部人”常懷律己之心，保護處于信息劣勢的中小投資者免受不法侵害，切實維護公平透明的市場交易秩序。

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