香港會計師公會嘉許具卓越企業管治的機構 鼓勵小市值公司藉良好企業管治推動長遠發展

香港會計師公會公佈「最佳企業管治大獎2017」得獎名單。評審結果反映表現卓越的上市公司，不僅達到近期提升的《環境、社會及管治報告指引》及新修訂的《企業管治守則》所列要求，更展現了保障投資者利益的新標準。

香港會計師公會會長暨評審團主席陳美寶女士表示：「我們十分高興獲獎企業明白到優良企業管治制度，可以為企業長遠成功及可持續發展帶來益處。」

今年公會審閱了逾700份上市公司及公營機構有關企業管治和可持續發展的披露及實務。評審團共甄選出20個獎項得獎者，頒獎數目較上屆多三個。

陳女士續說：「今年我們喜見得獎者中有首次獲獎的企業，包括太古地產及恒隆地產，屢獲表揚的中電控股再下一城，而多年前曾獲獎的利豐及中國電信再次榜上有名。由此可見這些企業對持斷提升企業管治水平十分重視。」

大獎籌委會主席Derek Broadley先生稱：「（i）內部監控和風險管理、（ii）董事會和審計委員會運作和職能及（iii）網上傳遞管治資訊三個範疇的嘉許獎項共有五家機構獲獎，評審結果令人鼓舞。」

值得注意的是，去年公會新增「內部監控和風險管理」及「董事會和審計委員會運作和職能」獎項，旨在鼓勵及嘉許在個別企業管治範疇表現出色的企業，獎項設立以來首次有企業得獎。此外，三家企業在「網上傳遞管治資訊」方面獲表彰，可見上市公司及公營機構對網上傳遞資訊日益重視。

大獎遴選委員會主席羅柏達先生表示：「近年企業在風險管理及內部監控報告方面，整體水平有長足進步，越來越多企業在最低規定之外主動披露更多資料。」

他又指出：「獎項得主都就企業所面對的主要風險類型分類並加以分析、闡述應對風險的監控及緩解措施，以及描述已識別的風險在年內有否增加、減少或維持不變。這些披露有助投資者明白新興風險的性質及模式。」

有待改善之處

然而，評審團未能甄選出「非恒指成份股公司（小市值）」組別的得獎公司，並期望這個組別的企業在提升獨立非執行董事在董事會的代表性、增加董事會及審核委員會會議重要事項的披露，以及舉報安排的資料等方面作出改善。

羅先生認為，儘管小市值企業的資源相對有限，但追求良好企業管治是非常符合公司最佳利益的。

羅先生說：「小市值公司一般都能達到基本披露要求，由於這些通常是在增長期的公司，若他們改進企業管治實務、建立良好聲譽，將有利吸引投資者，有助推動業務增長時享受較低的融資成本。」

香港大部分上市公司在多方面的披露均有進步空間，包括繼任規劃資料（尤其是家族業務的企業）、董事委任及離任的詳細說明、高層管理人員酬金披露、行政人員薪酬與關鍵績效指標的關聯、董事會及董事表現評估，以及董事會多元化政策等。

公營機構亦要提高董事（包括執行董事及獨立非執行董事）遴選及委任程序和準則的透明度、提供董事會及委員會的工作詳情（包括重大考慮事項及應對重要事宜的對策），以及披露更多有關舉報政策的資料。

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