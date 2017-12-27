施振榮看好台灣將成AI先行者，宏碁將攜手夥伴打造華人專屬AI應用

【財訊快報／王宜弘報導】老牌 PC 品牌大廠宏碁 (2353) 攻 AI 人工智慧，包括 AI、巨量資料分析與雲端服務等三大技術均聚焦發展，並以「BeingLab 智聯跨界創新平台」為橋梁，串聯國內外資源國際市場；創辦人施振榮擔任宏碁自建雲首席建構師，看好台灣有機會成為 AI 產業先行者，將推動宏碁攜手夥伴聚焦華人世界，為東方華人打造專屬 AI 應用。週三 (27 日) 由 BeingLab 舉辦的「智聯跨界先行者」論壇，邀請台灣科技產學界共同分享 AI 科技趨勢、商業與生活應用，希望藉此切磋探討最佳的銜接方案，一同掌握 AI 時代商機。



BeingLab 計畫主持人施宣輝表示，為加速 AI 普及，宏碁除推出可支援深度學習的高效能運算 (High Performance Computing) 伺服器，更攜手夥伴針對不同產業推出 AI 應用，包括整合影像辨識、大數據分析的服務型調酒機器人 --MixBot、透過大數據分析提供具備熱點分析、需求量預測與智慧推薦等功能的智慧載客推薦平台、鎖定新零售的數位看板解決方案，以及打造可事先偵測異常、預測安全潛在危機的新一代網路安全方案等。



宏碁明年也將推出整合 HPC 伺服器與 AI 開發環境的解決方案，降低開發 AI 應用服務的門檻。



針對 AI 未來發展，施宣輝表示，通用型的 AI 技術仍處於早期研發階段，企業非常需要培育專業人才進行相關研究，因此，宏碁積極展開與產學界夥伴的合作，期盼能像 40 年前宏碁成為 PC 普及的推手一樣，以卓越的資通訊軟體與硬體能量，加速 AI 學習工具的普及。



目前宏碁除積極邀請海內外人才加入宏碁 AI 研發團隊，也積極與政府和國際級的 AI 實驗室進行系列合作，深化團隊在巨量資料分析、AI 與機器人領域的掌握度，以利中長期發展。







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