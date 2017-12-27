【豐銀投顧】量能急縮豈會再跌？外資歸隊風雲再起

昨天大盤的重挫百點使得很多人又擔心害怕，但筆者卻反而告訴大家: 此處也沒有太大的利空或不確定因素，亞股也只有台灣大跌，新台幣也沒出現大貶甚至維持在 2 字頭。各項數字都顯示今天的下跌並非外資有系統性的徹離台股，未來盤勢仍有向上的空間，投資人不必杞人憂天。今天果然一早量能急縮，筆者馬上認定今日不會再跌，果然今日反彈 64 點。其實止跌的道理筆者已講過許多遍了，昨日重挫百點，但今日量能卻馬上急縮，有此訊號出來就代表空方下殺的力道已經減少許多。如此簡單的判別模式偏偏多人不解其中的奧妙所在。而只一再的拘泥在 KD、MACD、RSI… 等技標的變化，卻不知道技術指標是會隨著指數的變動而變。今天大漲指標就翻紅; 明天大跌指標就翻黑。對投資人一點幫助都沒有！事實上昨天外資並沒有大動作，從盤後的資料就可以看出，昨日的下殺與散戶多殺多有關，如此一來台股今天的反彈，也就變得理所當然了。

另外，我們昨天也提到昨天的下殺，很有可能是為了本週四的摩台結算。如果外資提早將盤勢壓低，並且順勢在低檔位置佈局多單，則可以用較低的成本在低檔建立元月份的摩台多單。果然我們看到今天外資買超台股 32 億，期貨也大增了 5300 口左右，研判下週開始，也就是元月開始，外資回流以後，應該就又會開始回流買台股了。果真如此的話，那麼台積電、鴻海、大立光的買點其實到了，投資人也可留意這些電子權值股的買點早就到了，再不上車很有可能下週就起漲了。倘若投資人不愛做權值股，那麼中、小型的個股也還是可以留意，例如 4939 亞電、2481 強茂、5425 台半、8039 台虹…，都可以留意。而在盤勢部份，只要下週五之前不要再跌破 10323 點，那麼月線就不會再下彎，對明年初的台股將會是一大助力，農歷新年前的行情也值得期待！

豐銀投顧 李世新 分析師