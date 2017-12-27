【華冠投顧】賴昇楷 : 大咖在電子與傳產輪動點火 台虹續創高、國喬鎖漲停

◆ 盤勢分析

11 月底至今國際主要股市都出現科技股與金融傳產輪流上漲的脈動，台股也是如此。昨天大盤及 OTC 都大跌，電子股顯得兵荒馬亂，今天多數還在休養生息時，市場大咖轉而點火傳產類股帶動盤勢回溫，例如塑膠、鋼鐵及造紙都有強勢股帶頭往前衝，例如 1312 國喬、1309 台達化、2009 第一銅、2014 中鴻、1902 台紙、1907 永豐餘等等。掌握電子與傳產之間的輪動節奏，操作上依然大有利頭。電子類股方面，有漲價題材加持的被動元件表現亮眼，又以國巨集團漲勢最整齊，包括 2327 國巨、2456 奇力新、2375 智寶、2478 大毅、5317 凱美紛紛大漲。

軟性銅箔基板廠 8039 台虹昨天面對指數大跌衝擊的震盪姿態頗強，昇楷續抱。今天表現沒讓人失望，再創新高來到 61.7(+2.6%)，相關個股 4939 亞電回神 + 3.07%，3645 達邁攻漲停再創新高 94.7。

◆ 焦點個股：《1312 國喬》

主要產品為 SM 與 ABS，前三季賺 2.44 元，Q4 進入旺季，加上油價在 2 年高檔盤旋帶動產品利差擴大，預計全年稅後 EPS 挑戰 3.5 元，大幅優於去年賺 2.65 元。11/13～12/26 整理時法人緩步加碼，近期融資持續下降，籌碼良性換手。昨天台股大跌時逆勢拉出增量紅 K 棒，法人展現推升企圖心，因此今天盤前在 Line@發文點名可鎖定，開盤後立馬帶學員上車，11 點過後就緊緊鎖在漲停裡，鎖單量高達 10379 張。

掌握電子與傳產之間的輪動節奏，靠自己賺年終依然大有可為。塑化股 1313 聯成、1718 中纖，鋼鐵股 2014 中鴻、2023 燁輝，都可投以關愛眼神。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。