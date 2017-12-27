康宏展開法律行動 追究被假冒而招至的損失

康宏環球控股有限公司(01019-HK)公佈，該康宏環球與兩間附屬公司，就涉嫌被假冒，導致客戶及業務被不當轉移，令該公司出現重大財務損失及損害一事，在高等法院向四名被告人展開法律行動，追究責任及追討損失。

訴訟由該公司及附屬公司提出，當中牽涉其一被告人「康宏証劵投資公司」(Convoy Investment Services Limited (“CIS”)。CIS 並非該公司旗下公司。訴訟中包括指稱 CIS 自多年前至今期間，涉嫌假冒該公司，有系統地將該公司的顧客及商機不當地轉移。該公司入稟要求 CIS停止假冒活動，以保障該公司及顧客的利益。

該公司將會繼續調查事件，而其他監管及執法部門亦正進行調查。因此該公司不排除在未來會加入其他被告人及申索。

該公司將繼續與會計及法律專業團隊緊密合作，追討其應有權益。同時，該公司會繼續協助有關當局進行相關調查。

康宏環球控股與CIS的名稱及業務有相近處，引致混淆，但其實兩者為完全獨立的公司，從無股權或隸屬關係。而另兩名被告人為王利民及麥光耀。兩人分別為公司現任及前任董事，均曾參與CIS的運作。

康宏環球在1993年成立，開展理財策劃業務。在2007年，部份公司董事在公司以外成立CIS，從事金融投資業務。公司曾經在2016年4月21日刋發媒體聲明及於4月25日刋登報章廣告，澄清兩者關係。

在2010年或更早時間開始，CIS有系統地將公司的顧客及商機不當地轉移。在過程中，多名被告人涉及多項假冒公司營運的不當行為，包括：

促致公司的員工向顧客失實陳述CIS與公司有關連，令顧客與CIS達成合約關係

促致CIS不當利用公司的顧客及員工資料，將公司的顧客及商機轉移至CIS，並促致CIS向公司的員工發放佣金

促致CIS不當利用公司的商號、商標、網址、電郵等，讓其向公眾及顧客失實陳述兩公司為同一集團成員

康宏環球關注到CIS有向公眾銷售高風險垃圾債劵，以及可能屬不受監管的結構性金融產品等。假冒行為可能會令公眾錯誤地以為公司認可該等產品為適合謹慎投資者的。

為堵塞問題，減低持續損失，康宏環球只得向各被告人追討包括損害賠償、從中賺取的利潤等，並要求法庭禁止被告人繼續不當行為，包括以公司的商號、商標等，假冒公司營運、違反對公司的受信責任、轉移公司的顧客及商機、接觸有關顧客及處理其投資資產等。

同時，以上被告人亦在2014至2015年公司的配售債劵活動中，透過秘密協議，不當地將公司發予另一被告人鼎成證劵有限公司超過四千五百萬元的配售費傳送給CIS。公司向各被告人追討包括損害賠償、從中賺取的利潤等。

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