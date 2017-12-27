艾訊新醫療平板取得歐洲EN 60601-1醫規認證，元月起出貨

【財訊快報／王宜弘報導】IPC 廠艾訊 (3088) 深耕智慧醫療市場，其所推出之 10.4 吋智慧醫療專用觸控平板 MPC 102-845，通過歐洲 EN 60601-1 醫規認證，預計元月份開始出貨。艾訊指出，新機無風扇、零噪音，搭載英特爾 Celeron 雙核處理器，配備 10.4 吋、350 流明 TFT LCD 電阻式觸控顯示器的機種，主攻護理車、醫療設備或護理站資訊平台等應用。



艾訊表示，MPC102-845 通過最新版 EN 60601-1 醫規認證，以及 15kV 空氣放電與 8kV 接觸放電的 ESD 抗擾度測試，確保操作安全無虞。僅 4.58 公分超薄輕量設計，行動與靈活性大幅提昇，特別對病房、護理站與診所等對噪音敏感有高度需求的環境有極大的幫助。



艾訊今年因出售網通子公司益網，營收陷入衰退，但賣益網利益近一個股本，使得前三季 EPS 高達 11.17 元，創下歷史新高紀錄。目前艾訊除持續佈局物聯網、智慧城市與工業 4.0 商機之外，也持續搜尋可資併購的標的，以擴大競爭利基，而智慧醫療則是重心之一。



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