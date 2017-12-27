區塊鏈興起 IBM等老牌科技廠找到新生機

藍色巨人 IBM (IBM-US) 力圖復興，區塊鏈成為他們可以把握的大生意。

據《彭博》報導，以比特幣的底層技術而聞名，區塊鏈的需求正在增長，也將成為明年 IBM 在全球出租 60 個數據中心的運算能力中，客戶居前的一塊。

IBM 是第一批看到區塊鏈技術潛力的大公司之一，也貢獻開源程式碼，還鼓勵創業公司免費在公司雲端免費試用區塊鏈技術。

有這家 106 年歷史的大公司領軍，也說明區塊鏈已經走得多遠。據研究公司 Markets & Markets，區塊鏈相關市場規模，到 2022 年將達到 77 億美元，遠高於去年的 2.42 億美元。

除了 IBM 之外，老牌科技廠 Microsoft Corp. (MSFT-US) 及 Oracle Corp.(ORCL-US) 有機會靠著這一塊業務，再獲生機。

區塊鏈使得企業可以在交易時安全地記錄交易，強項就在它的可靠性－很難扭或改變。與傳統資料庫相較，區塊鏈還可以容納更多的文件和數據，從而進一步加以運用，並進行更多分析，創造新的可能性。

Endpoint Technologies Associates Inc. 總裁 Roger Kay 指出，區塊鏈是科技行業的一大亮點，考慮到區塊鏈基礎設施相當龐大，因此設備、軟體及安裝服務等相關銷售，將帶來大量的收入。

Oracle 雲端平台資深副總裁 Amit Zavery 指出，除了可供第三方運用雲端之外，企業也會更依賴自身的資料庫來進行儲存。在傳統的資料庫系統，只有一個副本可供使用，而區塊鏈的分散式特性，意味整個產業都能取得副本，也會擴展企業的資料庫儲存需求。