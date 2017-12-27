【野村投信】2017年投信高收益債基金規模躍增兩成

受惠於全球經濟與投資信心同步走強，今年 (2017) 以來國內投信之高收益債基金整體規模大幅增加兩成，相較於 2016 年僅增加 3.24%，今年高收益債基金規模成長驚人；不過在 48 檔投信高收益債券基金中，扣除掉 2017 當年度募集成立的基金，僅 17 檔基金規模為正成長，且增加的規模主要集中在前 3 名(資料來源：投信投顧公會，CMoney；2017/11/30)，顯示資金高度集中於少數產品。預估 2018 年在全球景氣持續增溫、違約率處於低檔等利多支持下，高收益債基金規模可望持續擴增。

根據統計，今年規模增幅前 3 名的高收益債基金，規模增幅均超過 100%，呈現翻倍成長，這 3 檔基金分別為聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高收益債券且配息來源可能為本金)、野村亞太複合高收益債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高收益債券且配息來源可能為本金) 及宏利新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高收益債券且配息來源可能為本金)；僅這 3 支基金今年以來規模即增加新台幣 275 億元，囊括所有增加金額的七成以上。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，2017 年全球景氣增溫，加上持續寬鬆的資金環境，市場追求收益趨勢不變，投資信心也轉強，因此風險性資產有相當出色表現，債券部分，新興市場債、高收益債以及亞債等也都有亮眼成績。展望 2018 年，全球主要國家經濟領先指標持續呈現同步增長，預期未來 3~6 個月仍可維持穩健成長步調，從企業獲利角度來看，2018 年亦可望持續成長，債券違約率將保持在相對低檔；對於與景氣連動度較高的高收益債來說，2018 年在經濟基本面良好、企業獲利持續成長且高債息吸引力下，可望維持良好表現。

野村亞太複合高收益債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高收益債券且配息來源可能為本金) 經理人范鈺琦表示，新興亞洲是全球經濟成長動能最佳區域，企業獲利成長率高，中長期投資價值高，而相對於亞洲股市，亞洲債市波動度較低，又具備較高收益率及短存續期間優勢，值得長期投資，相對看好中國以及印度、印尼等債市投資前景。

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