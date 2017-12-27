【大華銀投信】稅改效應 美股股票買回潮啟動?

◆ 國際股市

週二美股走低，三大指數收跌、歐股適逢聖誕節隔日的 Boxing Day 連續第二天休市，亞股中除港股休市外，其餘股市多數走低，蘋果概念股成為週二全球股市的主要拖油瓶。因台灣經濟日報報導，由於 iPhone X 銷售不如預期，供應鏈廠商透露蘋果將明年第一季銷量預估從原訂的 5000 萬部大減至 3000 萬部。

週一亞股中蘋果概念股全軍覆沒，三星下跌 3% 領跌韓國股市，台積電、大立光、鴻海領跌台股；美股中蘋果下跌 2.5% 領跌道瓊 30 檔權值股，也拖累標普科技指數下跌 0.70% 領跌 11 大行業；標普能源指數則上漲 0.82% 領漲大盤，因利比亞輸油管爆炸推升西德州油價站上每桶 60 美元，再創 2015 年油價下跌以來新高。

◆ 每日一圖

12 月 20 日美國參眾兩院通過稅改法案，其中對企業營利影響最直接的部分包括：1. 企業最高稅率將從 37.6% 下調至 21%，2018 年開始生效；2. 允許企業對購買設備的資本支出列為一次性費用而非成本攤銷；3. 企業海外獲利匯回美國的所得稅率將從原本等同於公司稅率下調至 15.5%~8%。法案通過前許多美國大型企業就已開始估算減稅對公司帶來的效果，並陸續宣告股票買回計畫，12 月 18 日美國大藥廠輝瑞宣布增加 100 億美元的股票買回金額，並提高下一季現金股利 6%(從每股 0.32 美元提高至 0.34 美元)，一般而言，如果企業預見到未來盈利能力增強、股票價值大幅度上升，為了最大化股東權益，就會預先回購股票，民主黨國會議員領導人 Chuck Schumer 表示，在過去幾週美國公司宣告了 837 億美元的股票買回計畫，我們整理了彭博的統計數據顯示，12 月以來美國標普 500 大企業宣佈股票買回金額已超過 900 億美元，其中宣布買回規模超過 10 億美元的公司包括以下幾家，大多集中在公司稅減少受惠較多的金融、工業，以及海外現金較多的醫療保健行業:

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