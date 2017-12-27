【台新投信】佛系牛股消費掛帥 中國拼高品質再給力

最近中國股民流行一個名詞:『佛系牛股』，意指這類股票，無論外在環境如何，業績持續穩步增長，股價也持續表現穩健，其中佼佼者就是今年表現優異的貴州茅台，這也透露出消費族群在陸股的地位扶搖直上。同時，甫落幕的中國中央經濟工作會議，中國高層再度強調未來經濟工作的重心從高增長轉向高品質，顯示由消費推升經濟成長的效應將持續增強。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，佛系牛股的特色，就是重視公司基本面營運，而這類型的股票，雖然每年漲跌不一，但統計結果，往往都是上漲年份數量遠超過下跌年份數量，且都有不錯的年均漲幅報酬。而根據中國證券時報網統計，十大佛系牛股裡年均漲幅最高前兩名分別是賣酒的貴州茅台 (年均漲幅 32.04%)，與賣牛奶的伊利股份 (36.05%)，顯示民以食為天的中國，消費仍然是首選。

此外，為中國來年經濟工作定錨的中央經濟工作會議剛剛落幕，會議重點仍強調創新與高品質的追求，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真分析，中性穩健的宏觀政策環境和持續金融去杠杆，對於估值低、業績穩健、分紅收益率高的行業相對有利，建議投資人可以留意估值相對偏低的銀行與保險，以及業績穩定性高的泛消費族群。

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