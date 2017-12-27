百年老店奇異的噩夢年 眾人皆漲我獨跌 美股市值最大工業龍頭不保

對於美國百年老店奇異 (GE-US) 的股東來說，今年真是個漫漫難過的一年。

美國製造業指標今年一路長紅到年底，但身為美國製造業指標企業的奇異，在 2017 年卻經歷大規模裁員、獲利不佳、執掌企業長達 16 年的伊梅特 (Jeffrey Immelt) 下台的陣痛。

面臨可能被踢出道指成分股

這檔道瓊指數目前僅存的唯一元老級股票，去年跌幅已達 33%，今年再大跌 45%，連續 2 年大跌後，目前市值來到 1511 億美元，面對可能被踢出道瓊指數成分股的行列。

奇異是今年道指成分股中表現最差的個股。

奇異走過連續 2 年的跌勢，已跌掉 1450 億美元市值，連過去一路相挺奇異的股神巴菲特，也不耐持股價值跌個不停，早在今年 8 月出清奇異持股。

其實也難怪巴菲特要賣股變現，據《howmuch》網站 11 月底公布的資料顯示，若 10 年前在金融風暴時，同樣花 1000 美元買 15 檔熱門股，幾乎閉著眼買什麼股都賺，只除了奇異。

若不幸在 10 年前以 1000 美元買奇異，10 年後，不計股利發放，不但沒賺到價差，這 1000 美元還縮水成 450 美元，整整被腰斬成一半。

通用明年致力整併削減成本

奇異在油電市場疲軟時開發產品投入大量資金，使得目前現金流大受限制，同時成為 8 月上台的新執行長弗蘭納里 (John Flannery）的大考驗，誓言 2018 年企業的營運重點將重組投資獲利模式並大力削減成本支出。

痛失美國市值最大工業龍頭

雖然在伊梅爾特執掌 16 年時間裡，奇異的表現就未能追上標普 500 指數，但今年表現尤其遜色。今年以來跌了 45%，是過去 40 年來表現遜於大盤最遜的一次，甚至在波音 (BA-US) 公司今年股價上漲 90% 之下，將市值最大的美國工業公司龍頭寶座拱手讓給了波音公司。