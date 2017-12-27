金茂酒店-SS(06139-HK)與上海裝飾訂立重續裝飾服務框架協議

金茂酒店-SS(06139-HK)27日早間公告，據公司日期為2016年6月1日及2017年8月15日的公告，内容有關原裝飾服務框架協議，上海裝飾會于2016年6月1日至2017年12月31日期間向集團提供裝飾服務。于2017年12月25日，公司與上海裝飾訂立重續裝飾服務框架協議，據此，上海裝飾將于2018年1月1日至2018年12月31日期間為集團提供裝飾服務。上海裝飾為中國金茂的全資附屬公司，而中國金茂為公司股份合訂單位的控股持有人，故根據上市規則上海裝飾為公司的關連人士。

據悉，該重續裝飾服務框架協議的主體内容包括上海裝飾將向集團提供的裝飾服務，包括(但不限于)辦公室、酒店客房及其他相關設施的翻新、修複及遷移工程。根據重續裝飾服務框架協議，集團成員公司與上海裝飾將另行訂立有關為相關項目提供裝飾服務的協議。各裝飾服務協議的期限不得超過三年。于2018年1月1日至2018年12月31日期間重續裝飾服務框架協議下應付最高總金額上限為人民币7200萬元。

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