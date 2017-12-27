【大慶證券】投顧盤前－電子三王表現疲弱 前低10322為關鍵支撐



◆盤勢分析

由於蘋果 iPhoneX 第一季銷售預估被調降 40% 使蘋果股價創八月來最大跌幅，造成科技股下滑抵銷能源股漲勢，美股四大指數呈現狹幅震盪走勢，終場小幅收低，其中以費半下跌 0.97% 跌幅最重。綜觀而言，在市場態度轉趨保守、交投量清冷下，研判美股短線將呈現高檔震盪格局，在月線未破前仍偏多看待。

亞股昨日收盤漲跌互見，日股在交投持續低迷下終場震盪小跌 46 點作收，韓股在科技股走跌拖累下表現也相對弱勢，呈現開高走低走勢，僅有陸股尾盤受惠公共事業類股領漲帶動指數終場重回月線之上。短線而言，由於市場量能依舊低迷、多頭反攻無力，研判亞股將持續橫盤整理格局，持續觀察量能變化。

受到中國大陸昆山祭出停產令的衝擊，電子股出現明顯回檔，尤其蘋概股更是首當其衝，另外，先前法人籌碼推升的 3D 感測、人工智慧以及被動元件族群跌幅也相當重，加上周一美股休市、外資仍在休假，台股成交量依舊不滿千億，大盤終場下跌 100 點，收在 10421 點，短線反彈到月線失敗，加上台積電、鴻海以及大立光仍相當弱勢，近期大盤恐回測前低 10322 點，打第二支腳機率相當高。觀察盤後籌碼，外資昨日賣超 25.18 億元，三大法人同步賣超 63.77 億元，外資期貨多單減碼 2128 口，淨多單口數 43423 口，外資期現貨轉空，觀察重點還是要看台股三王何時表態，未明顯轉強之前，台股仍是保守看待。OTC 昨日在世界先進以及穩懋大跌的拖累下，也失守月線，因此年底作帳行情恐怕已經提前結帳，短線建議避開投信賣超的股票。盤面表現來看，電子權值股表現疲弱，大立光再創今年新低，盤中甚至跌破 4000 元關卡，台積電、鴻海在外資未歸隊前，交易量清淡，呈現弱勢整理格局，大型股僅傳產撐盤，台塑四寶、台泥、中鋼... 等表現相對抗跌。中小型股近期則輪動快速，先前強勢的被動元件、3D 感測以及人工智慧等類股昨日表現不佳，主流易位相當明顯，短線可以留意相對強勢的二線塑化及 MOSFET 族群，其餘都是個股各自表現，例如：盟立、嘉澤、日馳... 等，近期在法人提前結帳的情況下，操作上不宜追高，可以留意明年展望樂觀、法人剛開始布局且位階相對較低的股票。

