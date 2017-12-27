美國提出刪減聯合國預算構想

美國駐聯合國大使海莉，提出要刪減聯合國預算的想法，她宣稱，川普政府不會再坐視聯合國濫用美國人的慷慨，占美國便宜，美國是聯合國預算最大分擔國，海莉沒有說，美國會不會減少對聯合國捐助。（夏明珠報導）

聯合國兩年預算接近 55 億美元，下年度，要減兩億美元，美國現在要求再刪八千五百萬。

刪減預算的影響將是全面性的，聯合國在日常的行政支出、監督管理、維持和平作業以及改革計畫等方方面面，可能都要有所調整。

幾個月前，聯合國已經縮減南蘇丹達佛的維和任務編組，這讓人權組織相當憂心。不過美國更在乎的利比亞、葉門、阿富汗以及伊拉克等地方的任務，將不受影響，另外，聯合國也將增設一個緬甸特使，美國認為緬甸當局對洛興亞人的暴行，已經構成種族清算。

一個多禮拜前，安理會通過關於耶路撒冷的決議，打臉川普政府，美國動用了多年來不曾用過得否決權，幾天之後，聯合國大會再對川普政府補上一刀，以壓倒性票數通過的決議，表明反對片面改變耶路撒冷現狀，決議雖然沒有點名美國，但擺明針就是針對川普政府承認耶路撒冷是以色列首都的宣告，美國大使海莉說美國深感受辱，她在聖誕節前夕，丟出進一步刪減聯合國預算的想法，讓人不得不懷疑這是在報復聯合國。