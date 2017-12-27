王者歸來？比特幣重返16000美元 較上周五低位漲50%

摘要：現貨比特幣周二接連突破 15000 和 16000 美元兩道關口，並站上 16100 美元，較上周五的低位 10400 美元反彈超過 50%。CME 和 CBOE 明年 1 月交割的比特幣期貨也重返 16000 美元關口，其他數位貨幣也應聲上揚。

周二美股微跌，比特幣等數位貨幣卻率先迎來了「聖誕老人反彈」行情（Santa rally）。

據主流交易平台 Coinbase 報價，現貨比特幣周二接連突破 15000 和 16000 美元兩道關口，並站上 16100 美元，較上周五的低位 10400 美元反彈超過 50%。另據盧森堡交易平台 Bitstamp 統計，現貨比特幣最高接近 16148 美元，日內漲超 15%。

明年 1 月交割的 CME 比特幣期貨周二上漲 13.6%，接近 16055 美元。同樣明年 1 月交割的 CBOE 比特幣期貨上漲 14%，也一度站上 16000 美元，隨後略有回落。

金融部落格 Zerohedge 發現，比特幣已經完全收復了上周五以來的跌幅，在過去 24-48 個小時漲幅尤為激烈。

其他數位貨幣也應聲上揚，據 CoinMarketCap 統計，前十大數位貨幣在過去 24 小時內基本全線走高。

11 月感恩節後，比特幣迎來了一輪狂漲，短時間內突破 15000-20000 美元多道整數大關。但 12 月下旬起急劇下跌，一度跌破 11000 美元關口。

隨著比特幣暫時中止了此前狂泄五日的頹勢，與數位貨幣和區塊鏈技術相關的個股也一同上揚。

10 月在名字中加入「區塊鏈」字樣的那斯達克上市生物科技設備供應商 Riot Blockchain 漲超 22%，12 月 14 日上市後一天收購了自家創始人旗下區塊鏈子公司的中小企業融資機構 Longfin 漲超 46%。據彭博社觀察，此前四個交易日（周一美股休市），兩家公司的股價與比特幣價格一道跌超 30%。

富國銀行首席股市策略師 Christopher Harvey 在接受財經媒體 CNBC 採訪時表示，數位貨幣的泡沫破裂，是明年美股的重大風險，比特幣價格若崩盤，將對股市產生顯著的溢出效應。由於一系列好消息已經計價完畢，預計 2018 年底的標普 500 目標位是 2863 點，代表還有 6% 的漲幅空間。

『新聞來源／華爾街見聞』