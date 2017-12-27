美股盤後─蘋果股價下跌 拖累大盤小幅收低 成交量清淡

蘋果股價下跌，抵銷了能源股的漲勢，拖累美國股市週二小幅收低，成交量清淡。原油價格上漲至逾二年高點，支撑了能源股走高。

蘋果股價下跌 2.5%，創 8 月以來最大單日跌幅。台灣經濟日報報導引述不具名消息人士的話指出，蘋果將調降第一季 iPhone X 銷售預估達 40% 至 3000 萬支。

蘋果並未公開透露 iPhone X 的季度銷售目標，亦未對新聞報導發表談話。



道瓊工業平均指數收低 7.85 點或 0.03% 至 24746.21。

Nasdaq 指數收低 23.71 點或 0.34% 至 6936.25。

S&P 500 指數收低 2.84 點或 0.11% 至 2680.50。

費城半導體指數收低 12.29 點或 0.97% 至 1258.88。

分析師說，股市並未大幅變動，蘋果拖累了科技股。

能源股上漲 0.8%，為 S&P 500 指數中，漲幅最大類股。美國原油期貨一度觸及 60 美元，終場收高 2.6% 至每桶 59.97 美元，創 2015 年 6 月以來高點。

分析師說，商品價格大多上漲，這是好的跡象。

銅價上漲逾 1%，美國 2 月黃金價格收高 8.70 美元至每盎司 1287.50 美元。

上週五，川普總統簽署了稅改法案，將公司稅由 35% 降低至 21%。上週，道瓊與 S&P 500 連續第五週週線上漲。

道瓊可望創下自 1959 年以來，首度連續九個月月線上漲走勢。S&P 500 則可望創下自 1983 年以來，首度連九個月月線上漲走勢。

週一，為耶誕節假日，美國市場休市。主要歐洲股市週二仍假日休市。

在亞洲，上海綜合指數今日收高約 0.78%，日經指數則下跌 0.2%。