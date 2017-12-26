〈悠遊卡可上網消費〉「數位付」明年3月上線試營運

悠遊卡公司今 (26) 日正式獲得金管會核准，成為全台第一家可進行網際網路交易的電子票證公司。悠遊卡公司表示，推出的線上支付工具「數位付」，預計於明（2018）年 3 月上線試營運。

悠遊卡公司表示，「數位付」的推出是柯文哲市長打造臺北市成為「無現金生活圈」願景的一環，因此「數位付」第一階段推出的應用場域就在臺北市政府智慧支付平台 Pay.Taipei，市民可以「數位付」繳納各種市政規費，未來在傳統市場或夜市攤商，也可以透過「數位付」以手機條碼進行支付。

第二階段民眾就可以在網路上輸入帳號密碼進行網路商店交易，未來則將會推廣至小額消費通路如夜市、傳統市場攤商及商品自動販賣機等之應用。加值除了實體加值，未來也可申辦帳戶連結自動加值，或直接進行線上金融轉帳加值。

「數位付」在台灣電子票證發展史上具歷史性的意義，將電子票證的應用延伸至網路上，自此悠遊卡公司的產品包括實體電票、手機支付 (電信悠遊卡) 以及網路支付，可以說涵蓋現行所有支付應用型態，以不同的產品滿足不同年齡、不同消費族群的需求。

目前「數位付」採線上申請制，民眾只要下載悠遊卡公司 Easy Wallet APP 註冊為會員，填寫申辦所需的相關資訊，悠遊卡公司即會寄送「數位付」卡片至申請人手上，「數位付」卡片開通後即可使用，預計於明年 3 月試營運，於試營運階段申請數位付免費。

試營運時應用範圍將包括臺北市智慧支付平台 Pay.Taipei 繳交臺北市政府行政規費，如停車費、水費等，以及購買 RO 仙境傳說等熱門線上遊戲的智冠科技 My Card 點數平台、全家便利商店扣款。

加值則可以在悠遊卡公司客服中心 (南港及臺北市市府轉運中心)，或到全家便利商店進行加值。

數位付的交易限額同一般悠遊卡，每筆交易限制為 1000 元，餘額上限為一萬元，而水、電、停車費等市政規費繳交則無限制。

悠遊卡公司表示，「數位付」別於現行錢存在卡片上的電子票證，是雲端錢包的概念，每一筆交易都是連線進行，連掛失也可以直接線上辦理。

針對悠遊卡公司為首家金管會核准，可進行網際網路交易的電子票證公司，悠遊卡公司董事長林向愷表示，感謝金管會的協助與支持，特別是金管會顧立雄主委一上任即以開放積極的態度協助悠遊卡發展新業務，讓「數位付」得以在年底之前獲得核准通過。