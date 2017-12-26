〈鴻海超級電腦來了〉高軟秘密基地首度曝光 搶攻八大生活應用

鴻海 (2317-TW) 集團累積 10 多年的雲網研發實力，今 (26) 日宣布台灣第一座民間商業運轉的超級電腦系統，正式亮相，地點位在高雄軟體園區，運算速度為台灣目前現有上線服役 HPC 的 3 倍，將搭配亞太電信 (3682-TW) 的環島光纖網路串聯，搶攻精準醫學判讀、運動數據分析、藝術動畫運算等八大生活應用。

鴻海副總裁呂芳銘表示，超級電腦系統 (High Performance Computing，HPC) 目前由集團旗下睿驊電算和客戶建構出醫學圖像深度學習的框架，包括 X 光、CT、MRI 等醫學圖像可透過設計，在終端設備進行乳癌，肺癌等醫療圖像辨識，減輕醫事人員影像判讀 90% 的工作量，同時提高判讀的精準度、發現病癥

鴻海高軟園區。(鉅亨網記者李宜儒攝)

呂芳銘表示，以 HPC 進行全基因定序為例，250 倍的超高效能讓分析時間從三天縮短至 30 分鐘，藉由高速運算淬煉海量醫學訊息，也可供專家學者探索未知的醫學領域，進而達到解密癌症基因、攻克癌症的終極目標，「上醫治未病」將不再遙不可及。

呂芳銘表示，HPC 也能加速電影後製及動畫渲染的處理時間，縮短電影上映時程，甚至將傳統經典影片的數位重製等，讓台灣第八藝術有更多創意揮灑的空間。

對於鴻海搶攻的 8K+5G 的生態體系，呂芳銘表示，HPC 將從工作、教育、娛樂、家庭社交、健康、安全、財產交易、環保交通等八大生活領域，透過雲端的高速運算服務，提供更創新的產品與最優異的解決方案，滿足未來人類的相關需求。