【華冠投顧】林驛銘:台股空頭勢!放空是賺錢唯一途徑!

台北股市跌深反彈過後，今日權值股帶頭下殺，跌勢再起，終場下跌 100 點，以 10421 點作收，成交量 972 億元，價跌量增格局。

外資放假去，內資主導，盤面各類股跌多漲少，電子表現最為弱勢，尤其是 OTC 的中小型股票，殺聲隆隆! 盤面焦點: iPhone X 需求看衰，相關權值股中槍，包括股王大立光（3008）盤中跌破 4000 元關卡，鴻海（2317），鴻準 (2354) ，和碩(4938) 及台積電 (2330)，可成（2474）表現弱勢。其他蘋概股包括 GIS-KY(6456) 大跌逾 9%，台郡(6269) 也下跌近 8%，還有嘉聯益 (6153)、華通(2313)、TPK-KY(3673)、穩懋(3105)、達方(8163)、鎧勝 - KY(5264)、欣興(3037)、順達(3211)、健鼎(3044)、緯創(3231) 等跌幅均超過 2%。中國昨日傳出，由於境內部分區域水質極差，中國昆山官方行文要求當地 270 家廠商自昨（25）日起全面停產至 1 月 10 日，雖然相關消息並非官方正式公布，且隨後再傳出停產令暫緩實施，相關族群仍聞訊走弱。

台股整體型態而言屬空頭勢，大盤反彈過後，仍無法扭轉下跌趨勢，今日利空襲擊跌勢再起，此時，又逢外資放假去，量能不濟，投資人操作務必謹慎，當台股多頭轉為空頭勢，不建議持有股票，放空是賺錢唯一途徑!。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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