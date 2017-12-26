鈺創推3D自然光深度視覺技術 獲美無人商店導入

IC 設計廠鈺創 (5351-TW) 今(26)日發表多款新產品，搶攻 AI 人工智慧商機，其中最引矚目是鈺創攜手旗下子公司鈺立微電子，推 3D 自然光深度視覺技術，搶攻未來人臉辨識商機，據悉，該技術目前已獲得美系大廠導入在無人商店內。

據了解，亞馬遜已有一家無人商店試運作中，一家商店將導入 6000 個 3D 深度鏡頭與晶片，將全數採用鈺創與鈺立微合推的方案，而隨著中國大陸也將加快導入無人商店，產品銷售動能可期。鈺創不對導入客戶表示任何看法。

全球最大消費性電子大展 CES 將在明年 1/9 登場，鈺創今日宣布推多款新產品，搶攻明年電子產品新商機，其中新品多圍繞著 AI 領域，盧超群強調，AI 將大大影響全球生活，鈺創率先推產品，搶攻市場機會。

鈺創與鈺立微今日宣布推出的 3D 自然光深度感測視覺系統，有別於目前蘋果手機導入的 3D 感測技術，鈺創所推的技術，是採自然光 3D 視覺偵測技術，利用自然光環境，就能判斷出物體深度與距離，可計算最近到 20 公分最遠到 5 公尺距離產品，同時還有 81 度廣角視野，誤差率在 2% 內。

除了無人商店，據悉鈺創 3D 深度視覺系統，也開始佈局非蘋陣營手機廠，若順利導入，營運成長力道可期。

盧超群指出，AI 就像是人類剛發明電腦及半導體的時候，產業才在開始萌芽期，未來 AI 將是電腦、半導體與新技術的結合，其中鈺創從視覺系統切入，也受惠蘋果推出 3D 感測，讓鈺創在推新技術時順利許多。