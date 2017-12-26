年底結帳行情啟動 小心這7檔投信鎖碼股、10檔投信連賣股

台股今 (26) 日最深重挫百點，但是新台幣仍在升值，並非股匯同挫，時序接近年底封關，尤其今 (2017) 年萬點行情已約半年，投信結帳行情起跑，投資應關注投信鎖碼股，並避開投信連賣標的，以免接到投信的倒貨。

台股今年創下史上最長萬點行情紀錄，在資金行情簇擁下，不少集團股從 10 月就緩步上漲，啟動年底作帳行情，但「作帳」和「結帳」常常只是一線之隔，尤其時序進入年底，投資人要慎防沒追上作帳行情，反被結帳賣壓套牢。

台股指數今天盤中大跌超過 110 點，一次摜破 5 日均線 10498 點、10 日均線 10496 點及月線 10506 點支撐，外界視為結帳賣壓襲來。

仔細觀察投信操作，投信前波強力認養 PCB 族群、塑化類股、電子零組件等，包括禾伸堂 (3026-TW) 獲投信連買 12 天、台化 (1326-TW) 獲投信連買 11 天、國巨 (2327-TW) 獲投信連 9 天買超、中砂 (1560-TW) 連 7 天、台虹 (8039-TW) 連 5 天、華夏 (1305-TW) 和台玻 (1802-TW) 都連 4 天，為投信鎖碼股。

而投信昨天開始轉為賣超 1.14 億元，作帳轉為結帳的行情似乎開始啟動，投信上週單周賣超最高前 10 名個股分別為：旺宏 (2337-TW)、兆豐金 (2886-TW)、華通 (2313-TW)、華邦電 (2344-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、晶電 (2448-TW)、中橡 (2104-TW)、遠東銀 (2845-TW)、中租 - KY(5871-TW)。

台股在 2017 年，最高走到 10882 點，創下史上最長萬點紀錄，但是到了年底，台股好像走不動了，最大原因除了把台股推上萬點的外資，把台股當成提款機，近 3 個星期，外資淨賣超台股 814 億元，提前獲利了結放大假去，接棒而來的恐怕是投信的結帳行情，預期短線到封關前，台股都將陷於修正。