謝金河：「海康威視」已讓台灣安控產業滅頂

從公共安全至一搬店面、工廠倉庫的保全監控，監視錄影相關系統設備其實在近年來是成長快速，過去台股相關的安控概念股，外資法人也是相當樂於追捧。

而展望未來，市場普遍看好全球安控產業如影像攝影機、車輛安全、保全監控等，能廣泛應用在物聯網科技之上，雖然整體產業看俏，但恐怕不是每間安控企業皆家家受惠，其實產業之內的各間企業巨頭，早已是廝殺的翻雲覆雨，其中又以陸廠「海康威視」的快速崛起，令安控行業出現了重新洗牌。

財信傳媒董事長謝金河週二 (26 日) 發文表示，安全監控產業原來是台灣小而美的利基型產業，例如，競爭力最強的晶睿股價一度大漲到 215 元，陞泰更是漲到 318 元，奇偶也到 314 元，彩富也漲到 89.3 元，皆曾經是市場上的熱門飆股，但在陸廠海康威視崛起後，現在這些飆股因為失去競爭力，股價也被打回原形。

謝金河指出，陞泰跌至 20 元，奇偶幾乎剩下十分之一，只有 34.75 元，晶睿被台達電併購，這個一度是台灣最有活力的產業，如今變成慘業。

海康威視目前市值約 3636 億人民幣，今年前三季營收為 277.3 億人民幣，淨利為 61.53 億人民幣，在目前全球安全監控行業中，海康已成為首屈一指的龍頭。

淺橘：海康威視營收 深橘：海康威視淨利 圖片來源：日經中文網

《日經新聞》報導，海康除了在中國市場佔據優勢以外，另一方面，隨著世界各國反恐措施強化帶來的需求擴大，海康在歐美市場的份額也是名列前茅，2017 年海康相繼與英特爾和德商思愛普 (SAP) 等展開合作，開始拓展通過機器人和無人機監控的新領域開發。

海康威視在世界 33 個國家和地區已建立了銷售據點，在美國費城和韓國首爾等地也啟動了城市監控攝影系統，此外，海康也向義大利米蘭國際機場和巴西世界盃足球賽會場供貨，據陸媒報導，海康在歐洲市場市佔率已躍居第一位，在美國市場居第二位。

全球安全監控攝影機市佔率 圖片來源：日經中文網

財信傳媒董事長謝金河表示，過去像安控產業這種小而美的利基型產業，原本是台灣拿手的強項，但是如今一間 2001 年才成立的海康威視，就讓台灣整個安控產業幾乎㓕頂。

環顧台股，今年台灣原本拿手的工業電腦，今年股價跌多漲少，研華、振樺電、艾訊、凌華等股價都跌破年缐，謝金河表示，看起來背後的陸廠追兵也快來了。