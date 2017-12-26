全面擁抱「質量革命」！廣發証券2017中央經濟工作會議策略點評

2017 年 12 月 18 日至 20 日中央經濟工作會議召開，廣發証券發展研究中心策略團隊發表題為「全面擁抱『質量革命』」的策略點評。

從去年會議「貨幣政策要保持穩健中性」到今年的「穩健的貨幣政策要保持中性」，貨幣政策更加強調「中性」；從「調節好貨幣閘門」到「管住貨幣供給總閘門」，貨幣閘門更加強調要「管住」；從「維護流動性基本穩定」到「保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長」，今年會議對貨幣政策表述略嚴於去年，短期內利率難以下行。

廣發証券策略團隊認為，明年貨幣政策和流動性整體中性，利率將成為明年 A 股的核心驅動因素；預計明年一季度監管細則全部落地，美國聯準會完成一次升息，利率在第二季可望小幅回落。



會議強調今後 3 年要重點抓好「防範化解重大風險、精准脫貧、污染防治」三大攻堅戰，其中防範化解重大風險位列三大攻堅戰之首，重點是防控金融風險。

此外，會議還提到「加強薄弱環節監管制度建設」，這與去年「要深入研究並積極穩妥推進金融監管體制改革」相比，金融監管有所緩和，明年要做的是對薄弱環節監管，而不是像今年全方位立體式出台監管措施。



在本次會議上，「習近平新時代中國特色社會主義經濟思想」被首次提出，強調要「把推進供給側結構性改革作為經濟工作的主線」，供給側結構性改革上升到「習近平新時代中國特色社會主義經濟思想」這一層面，重要性再度提高。

值得一提的是，本次會議全文沒有提到擴大總需求，這說明伴隨著社會主要矛盾的變化，政府解決經濟問題的思路已由過去的需求管理轉向改革供給側。



本次中央經濟工作會議強調，「我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段」。「高質量發展」成為 2018 年工作部署的核心思路，會議重點提出 8 項工作，涵蓋先進製造、農業、地產、環保、民生等多領域。

廣發証券策略團隊認為，重點關注供給側改革、鄉村振興、住房制度三方面的最新提法：1）供給側改革繼續深化，提及電力、油氣、鐵路三大行業改革與軍民融合；2）實施鄉村振興戰略，新增「糧食收儲制度改革」與「輪作休耕制度試點」內容；3）房地產政策向長效機制傾斜，重點提及「長期租賃」。







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