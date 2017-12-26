【大昌投顧】盤前分析－近期虛擬貨幣比特幣，連跌五日，跌幅相較沉重



◆盤勢分析

1. 台股開高震盪，波動幅度不大，市場觀望氣氛相對濃厚，量能始終無法擴大，外資買盤恐需等至明年元旦後，終場以下跌 14.78 點作收。短線上重返月線支撐，惟月線下彎趨勢並未改變，需觀察能否站穩支撐，及是否翻揚，量價關係持續關注，能否回至同步，籌碼面外資小幅買超，能否延續或加碼，挹注台股動能，持續觀察。

2. 櫃買指數力守平盤之上，目前回至月線支撐，能否守穩尚待觀察，後勢若能量價齊揚，未出現背離，中小型個股有機會表現。

3. 金融指數回檔修正，仍在月線之上，依舊是多方格局，是否再成為撐盤要角，後勢可持續追蹤。電子指數在權值股持續整理下，呈現走跌，依舊觀察權值股能否止跌回升，而抗跌族群有 MOSFET、PCB、光通訊、被動元件等。傳產類股則由玻璃陶瓷、塑化等表現較佳。

4. 近期虛擬貨幣比特幣，連跌五日，跌幅相較沉重，而外資摩根士丹利也提出示警，認為目前此種虛擬貨幣，尚未在線上零售見到普及化，且又不像黃金，因此很難評估出價值，在這種波動幅度劇烈的市場，風險甚高。

5. 根據 Thomson Reuters IBES 預估，科技類股相較其他類股，2018 年預估獲利年成長 14.8％仍屬高成長，此外，目前 MSCI 全球指數資訊科技類股本益比約 20 倍左右，預估 2018 年 17.5 倍，仍處長期合理區間。

