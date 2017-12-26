【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆外資休假，台股量縮收跌

聖誕假期外資休假，台股量縮整理，加權指數收盤下跌 14 點。終場台指期下跌 7 點 (-0.07%)，正價差 3.51 點，電子期下跌 0.55 點 (-0.13%)，逆價差 0.03 點，金融期下跌 2 點 (-0.17%)，逆價差 1.33 點，非金電期上漲 10 點 (+0.08%)，正價差 13.69 點。台指期下跌，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 609 口，淨空單部位 5217 口；投信淨空單增加 126 口，淨空單部位 33235 口；外資淨多單增加 381 口，淨多單部位 45550 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收黑 K 棒，指數持續於半年線下方震盪整理，各短中期均線糾結，籌碼面部分，單日成交量能減少到 813 億餘元，外資上市現貨買超金額約 6.62 億元，期貨未平倉淨多單 45550 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.57 變動到 1.62，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,800 點，賣權上移到 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 129,855 口。

