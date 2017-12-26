【統一證券】盤前分析－底部逐步墊高、類股輪動盤堅



◆盤勢分析

台股上周開始反彈，走勢盤堅，在多日調整架構下，除了月線外，各期均線均已翻正；加上外資期貨多單超賣開始回補下，指數持續反彈可期。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—本周美國經濟數據清淡，多空雜陳。今日美國將公佈 Case-Shiller 十月 20 大城市房價指數預期由 6.19% 上升為 6.25%，房地產產業表現正向。周三 (27) 美國將公佈十二月份諮商局消費者信心指數，預期為 128，較前值 129.5 略低。

第二、台灣景氣燈號連亮四綠燈。國發會在周三 (27) 將公佈十一月份景氣燈號，由於受到海關出口、工業生產穩定成長影響，預期景氣綜合判斷分數將呈現持平表現，而判斷燈號則將持續維持綠燈，此係連亮四個月綠燈。其中股價指數因為萬點行情持續高檔，故仍是趨熱的黃紅燈。

第三、技術面觀察。台股此波自低點反彈，指數連續向上突破五日及十日等短期均線，且站上月線。目前各均線除月線外，均呈多頭排列，其中最重要的季線在上周轉上後，將在本周持續上行，對台股有向上牽引作用。本周係今年及十二月份最後一周，多方當把握此作帳節奏，在外資現貨賣超減小，期貨轉為買超下，本月份當可望維持過去五年十二月 100% 上揚之行情不變。

第四、佈局下波出線生技股。中美冠科 - KY 將被日本 JSR 收購收購，收購價 75 元溢價幅度接近 100%，如此溢價幅度，凸顯台灣生技股在經歷長期的疲弱後，價值已被嚴重低估，尤其是在新藥或創新生物技術族群特別嚴重。冠科之後，預期資金將會開始關注其他可能被收購公司如 6497 亞獅康、6550 北極星、或是將下市轉去其他市場掛牌的公司如 6540 喜康。此外，預期價值被嚴重低估的公司股價也將走出谷底，如 4174 浩鼎、4167 展旺… 等。除了生技醫藥可望有 Re-Valuation 效應，預期如保健食品、醫材、醫美、農業生技等族群股價，也將有獲利高成長帶來動能，展望未來半年，生技選股策略首重「新. 小. 奇」，看好豪展 (4735)、泰博(4736)、邦特(4107)、麗豐 - KY(4137)、生展(8279)、全宇 - KY(4148) 及展旺 (4167) 等。

