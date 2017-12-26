【大慶證券】投顧盤前－等待量能回溫 指數橫盤整理



◆盤勢分析

國際股市昨日因聖誕假期而休市，美股將於今日開盤，德、法等歐股則是周三才開市。在稅改法案如期簽暑成為法案的情況下，支撐美股此波上漲行情，加上國會再次通過短支法案使政府可持續運作至 1/19 日，在國際股市無重大政經事件的影響下，研判美股仍可維持多頭格局不變，以 10 日線作為觀察指標。

韓股昨日同樣休市一天，亞股僅台、陸及日股開盤交易，因交投清淡多呈現區間震盪走勢，其中，陸股呈現開高走低的寬幅震盪走勢，終場留下長上、下影線，而日股則受惠科技股表現亮眼而開低走高。整體而言，在市場態度轉趨保守觀望下，研判亞股將持續橫盤整理格局，等待量能回溫。

由於聖誕節假期的關係，全球主要股市昨日只有台股和陸股、日股開盤，在美國股市依舊維持偏多態勢不變下，台股昨日早盤開高，但由於外資力道縮減，使指數整體呈現狹幅震盪走勢，盤中高低點僅差 42 點，然午盤過後，受到股王大立光持續下殺所拖累，指數挑戰半年線失敗，終場以 10522 點作收，下跌 14 點，成交量僅 811 億元。從技術、籌碼來看，外資昨日期貨多單小幅加碼 381 口、淨多單口數 45550 口，現貨部位則買超 6.6 億元，顯示外資態度中性偏多，但在權值股交投低迷、電子股依舊疲弱下，研判台股仍將維持盤整格局不變，量能需恢復到 1100 億元以上，指數才有再次上攻的機會。以盤面表現來看，權值股表現疲弱，除股王大立光再創波段新低外，台積電、鴻海交易量也相對清淡，金融股如國泰金、富邦金、中信金等也同步走跌，僅有台泥、台塑、台化等塑化類股扮演撐盤角色。中小型股方面在內資積極進場的情況下表現持續活躍，電子股以具有漲價題材的被動元件族群包含立敦、大毅、金山電表現強勁，其他包括電競的宏碁以及電子零組件的奇鋐、晟銘電、聰泰也都同步走揚，至於傳產類股方面則以塑化、水泥、玻璃、營建等族群作為觀察重點。在外資放假使量能低迷下，盤面表現仍以投信 / 集團作帳、具有題材且位階較低的個股為主流，觀察指標包含金融、塑化、玻璃、紡織、被動元件、矽晶圓、PA、PCB、3D 感測、IC 設計等族群。

