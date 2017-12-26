

◆盤勢分析

1. 周一國際股市近半因聖誕節休市，台股早盤以小高盤開出，但在缺乏電子權值股領軍，成交量持續萎縮，全天僅 40 點左右的窄幅波動，收盤守穩月線之上。終場指數下跌 14.78 點，跌幅 0.14%，收在 10,522.49 點，成交金額為 813.66 億元。OTC 指數上漲 0.02%，連續第三天站穩月線。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近兩周台股持續在 10,450~10,650 間窄幅震盪，呈現量縮橫盤格局未變。

(2) 量能：美歐美聖誕節結束，短期成交量將緩步擴大，但因台灣又將面臨新年假期，回升至千億元以上，尚須等待時日。

(3) 技術指標：9 日 KD 低檔回升，MACD 柱狀體向上，技術指標偏強。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 0.07 億元；外資 + 6.62 億元、投信 + 0.4 億元、自營 - 7.08 億元。

3. 電子類股:

(1) 蘋概股：市場傳 iPhone X 銷售不如期，Apple 下修明年首季銷量預估，牽動 3008 大立光再度面臨 4000 元保衛戰，相關 3406 玉晶光、3019 亞光等光學股股價疲弱。

(2) 被動元件：鋁質電容延續上周五強勢走勢，6175 立敦、2478 大毅漲停板，而 2375 智寶、5317 凱美、8042 金山電表現相對強勁。

(3)PCB 上游：PI 3645 達邁、4939 亞電漲停；玻纖布 1815 富喬、5475 德宏、5340 建榮、1802 台玻表現強勢；銅箔基板 3144 新揚科、8039 台虹走揚。

(4) 封裝測試：3264 欣銓因合併效益顯現，11 月營收維持高檔水，股價強勢漲停。6257 矽格營收連續三個月創高，股價強勢表現。

4. 非電子類股

(1) 二線塑化：油價維持在高檔，市場需求回溫，PVC、SM、ABS 報價持續上揚，1305 華夏、1312 國喬周一股價緩步走漲。

(2) 水泥：大陸水泥報價走揚，加上台泥國際順利私有化，從 12 月起獲利全數貢獻母公司，周一股價緩步推升，帶動 1103 嘉泥同步走高。

(3) 機電：為擴展旗下氫能事業版圖，1513 中興電宣布分拆新能源部門，並計畫日後赴海外上市，近期股價走勢轉強。

5. 選股方向可留意拉回整理 IC 設計、二線塑化等法人買超個股與低基期的生技股。

6. 重點訊息：

(1)25 日晚間市場傳昆山市政府以環保因素，下令當地廠商從 25 日起，至明年 1 月 10 日限制排放汙水，全面停產以改善水質，市場點名 6269 台郡、6153 嘉聯益、2317 鴻海、2311 日月光均受到影響。但是稍晚又傳出因為影響層面過大，決定暫緩實施。

(2) 石油輸出國家組織（OPEC）減產協議將至 2018 年底，法人預期，將支撐明年上半年原油價格維持在每桶 45～60 美元，助塑化業者成本控管及刺激下游買方補庫存意願，在各原料中，2018 年呈現供給小於需求，尤其 PVC 與 ABS，概念股 1305 華夏、1312 國喬、1326 台化等可望受惠。

