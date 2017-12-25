【華冠投顧】黑K棒打出頭鳥！越強打越凶！

◆盤勢分析

美國股市創高之後開始震盪，從結構上去分析，主要還是以與基礎建設相關的傳產股為主，如：美鋁、卡特彼勒等都是持續向上攻高上漲的態勢，與傳產連手把美股撐在高檔的就是金融股，漲勢雖然不如先前那般凌厲，不過卻是持續著多方的走勢，而科技股表現就會相對弱一些，尤其是費半指數的成份股，如：美光、應材、超微和英特爾等都是偏弱，其實以技術線型來看，這些個股就是在急漲緩跌的空方格局中，未來最強勢的走法就是整理。

台股本週預計在外資全面休假的過程中，受到美股牽制程度相對輕，盤中強弱與否就看新台幣匯率升貶，以現在來看新台幣匯率持續挑戰站穩 2 字頭，簡單來說，資金並沒有出現大舉匯出現象，因此台股並不存在著資金動能失血的現象，但為什麼台股會相對弱？直接點明就是因為一顆蘋果害台灣！不提蘋果 iPhone X 到底賣的如何？到底好不好用？都不是重點，重點在於這時間點裡，從消息面來看就是有人擺明要打壓 iPhone X 供應鏈，至於是誰也不重要，而壓住台股指數對某人請加 @ozo5468n 來說很重要，月底的摩台指結算應該是台股指數反彈力道弱的主要原因，按先前摩台指的位置，外資估計在高檔是以空方避險操作為主，當然得在結算前壓住台股指數在相對低檔，不能讓指數向上反彈，而且現在外資的未平倉量正在隨著指數的橫盤而大量減少，顯示外資已經開始獲利了結，因此接下來預估對大盤影響將持續降低，而上週五漲得紅紅火火的強勢族群，如：被動元件、PCB 等可能在下半週反而會成為結帳標的，包括：禾伸堂、信昌電以及華新科；PCB 的燿華、欣興、富喬以及瀚宇博等都在今天盤中有轉弱的現象，留意投信作帳即將進入最後的結帳行情，生人勿近！

明年筆者看好的產業仍然以金融、傳產為主，壽險以國泰金、新光金為主，金控則是元大金、中信金跟開發金；傳產以塑化類股的榮化、台塑化、國喬、台聚等都是在報價持續強勢中能有延續到明年至少 Q1 的產業，法人近期的買超集中，可以視為先行卡位明年行情的買盤！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)